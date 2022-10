Seit 1988 fin­det all­jähr­lich im Herbst der Herz­tag in Bad Ste­ben statt.

Nach über 2‑jähriger Coro­na­pau­se soll der Herz­tag Bad Ste­ben nun wie­der in Prä­senz statt­fin­den. Er ist dem The­ma. “Herz­in­suf­fi­zi­enz and Friends“ gewid­met: Herz­schwä­che als System­er­kran­kung mit beson­de­rer Berück­sich­ti­gung der wesent­li­chen Organ­be­tei­li­gun­gen. Die Inzi­denz der Herz­in­suf­fi­zi­enz nimmt auch wegen des zuneh­men­den Alters der Bevöl­ke­rung rasch zu. Etwa 5% der über 18-jäh­ri­gen und ca. 20 % der über 70-jäh­ri­gen lei­den dar­an meist mit ver­min­der­ter Lebens­qua­li­tät. Bei über 90-jäh­ri­gen steigt die Inzi­denz bis zu 45% an. Bei schwe­rer Herz­in­suf­fi­zi­enz beträgt die 1‑Jahres Sterb­lich­keit bis zu 50% und ist damit höher als die von Krebserkrankungen.

Der Herz­tag infor­miert umfas­send über die wich­ti­ge The­ma: die Risi­ko­fak­to­ren, die For­men der Herz­in­suf­fi­zi­enz, die Rol­le der wich­ti­gen Nach­bar­or­ga­ne, beson­ders Lun­ge und Nie­re, über Ver­hal­tens­maß­nah­men und Sport und vor allem über Behand­lungs­mög­lich­kei­ten der Herzschwäche.

In der Pau­se fin­det eine Demon­stra­ti­on zur Lai­en-Wie­der­be­le­gung statt. Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wird die Ver­an­stal­tung getra­gen vom REHA-Sport­ver­ein Bad Ste­ben e.V, dem größ­ten REHA-Sport­ver­ein in der Regi­on mit dzt. ca. 250 Mitgliedern.

Die Ver­an­stal­tung wird unter­stützt von der Deut­schen Herz­stif­tung, der AOK Bay­ern- Direk­ti­on Hof und der Staats­bad Bad Ste­ben GmbH. Alle Herz­pa­ti­en­ten, ihre Ange­hö­ri­ge und Inter­es­sier­te sind herz­lich dazu ein­ge­la­den. Der Ein­tritt zur Ver­an­stal­tung ist wie stets kostenfrei.

PRO­GRAMM

Schirm­herr: Dr. Hans-Peter Fried­rich, MdB

09:00 ‑09: 30 Uhr Begrü­ßung, Grußworte

09:30–10:00: Herz­in­suf­fi­zi­enz eine Systemerkrankung

Dr. med. G. Klein, Bad Ste­ben, Privatarztpraxis

1. Vor­sit­zen­der REHA-Sport­ver­ein Bad Ste­ben e.V.

4410:10:30: Das Herz bei Herzinsuffizienz

Prof. Dr​.med. A,-M. Sin­ha Chef­arzt Kar­dio­lo­gie SANA- Kli­ni­kum Hof

10:30- 11:00: Pau­se mit Catering

Demon­stra­ti­on, Lai­en-Wie­der­be­le­gung Reani­ma­ti­on( klei­ner Kurhaussaal)

OA Dr. Klie­ser, stellv. PDL Sr. Jut­ta Ring Kli­nik Frankenwarte

11:00–11:30: Herz­in­suf­fi­zi­enz und Lunge

Dr​.med. M. Wagner

Ltd. OA Medi­zi­ni­sche Kli­nik 3 (Pneu­mo­lo­gie), Kli­ni­kum Nürn­berg Nord

11:30- 12:00: Herz­in­suf­fi­zi­enz und Niere

Prof. Dr​.med. M. Busch,

Ltd. Ober­arzt Kli­nik für Inne­re Medi­zin III(Nephrologie). Kli­ni­kum Jena

12:00- 12:30: Herz­in­suf­fi­zi­enz und Sport

Dr. med. G. Klein Privatarztpraxis

1. Vor­sit­zen­der REHA-Sport­ver­ein Bad Ste­ben e.V.

12:30 – 13:00 Abschlussdiskussion