Wei­te­rer Bau­stein zur Ver­bes­se­rung der Mobi­li­tät im Fich­tel­ge­bir­ge: Ein­stim­mi­ger Kreis­tags­be­schluss bringt die Pla­nung zwei­er Express­bus­li­ni­en auf den Weg

Der poli­ti­sche Wil­le ist da, nun kann es an die Umset­zung gehen. Der Kreis­tag des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge hat die Ein­füh­rung von zwei Express­bus­li­ni­en auf den Weg gebracht. Damit ist der Weg frei für die näch­sten Pla­nungs­schrit­te und das Mobi­li­täts-Team im Land­rats­amt kann und wird umge­hend tätig werden.

Eine der bei­den Express­bus­li­ni­en soll die Nord-Süd-Ach­se bedie­nen und soll von Selb über Markt­red­witz in Rich­tung Ober­pfalz füh­ren. Die ande­re bil­det die Ost-West-Ach­se und ver­bin­det Markt­red­witz und Bay­reuth. Die Lini­en bil­den eine wesent­li­che Ver­bes­se­rung im regio­na­len ÖPNV, da sie auf­grund der weni­gen Hal­te­stel­len die Rei­se­zei­ten im Ver­gleich zum Lini­en­ver­kehr spür­bar ver­kür­zen. Zudem bil­det gera­de die Linie in Rich­tung Bay­reuth eine schnel­le Bus­ver­bin­dung für Tou­ri­sten und damit eine wich­ti­ge Ergän­zung, die bis­lang so nicht exi­stent war.

„Bei der Umset­zung der bei­den Pro­jek­te wer­den die betrof­fe­nen Land­krei­se eng zusam­men­ar­bei­ten“, erklärt Land­rat Peter Berek. „Gera­de beim The­ma Mobi­li­tät ist inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit uner­läss­lich. Mit die­sem Pro­jekt kön­nen wir eine wei­te­re Auf­wer­tung der Mobi­li­tät im länd­li­chen Raum errei­chen. Es ist ein näch­ster Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung.“ Johan­nes Loos aus dem Mobi­li­täts-Team des Land­krei­ses betont auch den öko­lo­gi­schen Aspekt: „Die bei­den neu­en Lini­en ermög­li­chen einen nach­hal­ti­gen und auto­re­du­zier­ten Lebens­stil. Dies gilt sowohl im Hin­blick auf einen sanf­ten Tou­ris­mus im Fich­tel­ge­bir­ge, aber auch was den Weg zur Arbeit betrifft.“