Bereits seit dem 01. Sep­tem­ber 2022 arbei­tet Mar­vin Tober als Behin­der­ten­be­auf­trag­ter für die SpVgg Bay­reuth. Mar­vin ist schon vie­le Jah­re lang selbst SpVgg Bay­reuth Fan. Er war bei fast allen Spie­len der Oldsch­dod anwe­send. Jetzt hat er sei­nen Traum ver­wirk­licht und sei­nen Lieb­lings­ver­ein zum Arbeit­ge­ber gemacht. Der 24-Jäh­ri­ge hat seit sei­ner Geburt selbst eine gei­sti­ge Behin­de­rung. Doch das schränkt ihn für sei­ne Arbeit nicht ein. Er zeigt dem Ver­ein auf, in wel­chen Berei­chen es noch Ver­bes­se­rungs­po­ten­zi­al gibt. Ins­be­son­de­re für Men­schen mit einem Han­di­cap. Mar­vin und der Bay­reu­ther Klub ver­fol­gen das­sel­be Ziel: Sie wol­len Per­so­nen mit Behin­de­rung ein ein­ma­li­ges Sta­di­on­er­leb­nis bie­ten und ihnen zei­gen, dass jeder ein­zel­ne Will­kom­men ist. Kei­ner soll sich aus­ge­schlos­sen fühlen.

Dass Mar­vin der geeig­ne­te Ansprech­part­ner ist, liegt auf der Hand. Er selbst schnür­te vie­le Jah­re lang für das Team Bana­nen­flan­ke die Schu­he. Als er zu alt gewor­den ist, über­nahm er die Posi­ti­on als Co-Trai­ner. Zudem hat er ein gro­ßes Netz zu ver­schie­de­nen Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­rung auf­ge­baut. Die­se Kon­tak­te sind bereits jetzt schon nütz­lich geworden.

Seit­dem Mar­vin für die SpVgg Bay­reuth arbei­tet, hat sich schon viel getan. Die Koope­ra­ti­on mit Team Bana­nen­flan­ke hat sich inten­si­viert. In der Ver­gan­gen­heit gab es bereits klei­ne Aktio­nen, wie das Ein­lau­fen mit der Mann­schaft gegen den 1. FC Saar­brücken oder das Elf­me­ter­schie­ßen mit Mar­kus Zier­eis. In Zukunft sol­len noch mehr die­ser Aktio­nen geplant wer­den. In der ver­gan­ge­nen Woche, am 11. Okto­ber 2022, orga­ni­sier­te Mar­vin zusam­men mit Sören Köh­ler ein Fifa 23 Nach­mit­tag in der Dr. Kurt-Bla­ser-Schu­le. Dort spiel­ten Ander­matt, Zier­eis, Kirsch und Nol­len­ber­ger einen Nach­mit­tag lang mit den Schü­lern Fifa. Die Begei­ste­rung war riesig.

Mar­vin freut sich auf die bevor­ste­hen­de Auf­ga­be: „Ich freue mich, dass ich für mei­nen Lieb­lings­ver­ein arbei­ten darf. Ich möch­te, dass jeder ein­zel­ne Mensch das­sel­be Sta­di­on­er­leb­nis zu spü­ren bekommt, wie ich es emp­fin­de.“ Das The­ma Behin­de­rung ist in unse­rer heu­ti­gen Zeit ein wich­ti­ges The­ma. Oft­mals ver­stecken sich Men­schen mit Han­di­cap und trau­en sich nicht in die Öffent­lich­keit. Der Ver­ein möch­te sich inten­siv dem The­ma Inklu­si­on wid­men und hat dem auch mit der Beset­zung von Mar­vin Tober als Behin­der­ten­be­auf­trag­ter und Mit­ar­bei­ter des Ver­eins in geson­der­ten Maße Rech­nung getra­gen. Durch Mar­vin konn­ten wir auch schon eini­ge Aktio­nen durch­füh­ren. Vie­le wei­te­re Aktio­nen wer­den noch fol­gen. Die SpVgg Bay­reuth möch­te jedem Men­schen zei­gen, wie wich­tig die­ser in der Bevöl­ke­rung ist. Jeder hat das Recht auf Fuß­ball und ein ein­ma­li­ges Stadionerlebnis.

Wir wün­schen Mar­vin für sei­ne Zukunft alles Gute und nur das Beste. Bei Fra­gen könnt ihr euch immer an ihn wen­den: marvin.​tober@​spvgg-​bayreuth.​de .