Die Con­su­men­ta fei­ert die Region!

Die Con­su­men­ta fin­det von Mitt­woch, 26. bis Sonn­tag, 30. Okto­ber 2022 in der Mes­se Nürn­berg statt und ist damit – ein­ma­lig für fünf statt neun Tage – die Platt­form für Erleb­nis­se, Pro­blem­lö­sun­gen und das Wir-Gefühl der Regi­on. Damit setzt die Con­su­men­ta gera­de in her­aus­for­dern­den Zei­ten einen posi­ti­ven Impuls für die regio­na­le Wirtschaft.

Rund 650 Aus­stel­ler prä­sen­tie­ren zur Con­su­men­ta in acht Hal­len der Mes­se Nürn­berg ihre Ange­bo­te und suchen damit den per­sön­li­chen Aus­tausch mit den Men­schen aus der Metro­pol­re­gi­on. Auf die Besu­cher war­ten Infor­ma­tio­nen, Pro­duk­te und Lösun­gen rund ums Bau­en, Ener­gie­spa­ren und Woh­nen sowie zu den The­men Mode, Life­style, Küche und Haus­halt. Dar­über hin­aus gibt es regio­na­le Köst­lich­kei­ten und Kost­bar­kei­ten sowie erst­mals eine eige­ne Nürn­berg-Hal­le. Die Con­su­men­ta wird vom GIN­mar­ket (29. + 30. Okto­ber, ab 18 J.), der Heim­tier Mes­se (28. bis 30. Okto­ber) und der Erfin­der­mes­se iENA (27. bis 30. Okto­ber) beglei­tet. Für Schul­klas­sen gibt es erst­mals ein gro­ßes Schul­klas­sen­pro­gramm mit infor­ma­ti­ven Work­shops, sport­li­chen Mit­mach­pro­gram­men und Inspi­ra­tio­nen für die beruf­li­che Zukunft. Ver­schie­de­ne Schu­len aus der Regi­on haben hier­für ins­ge­samt rund 600 Schü­ler ange­mel­det, die unter der Woche Mes­se­luft schnup­pern dürfen.

Maik Hei­ßer ist Pro­jekt­lei­ter der Con­su­men­ta und koor­di­niert die ein­zel­nen Mes­se­be­tei­li­gun­gen: „Nach der coro­nabe­ding­ten Zwangs­pau­se dau­ert der Pro­zess des Mes­se-Neu­starts wei­ter an. Im ver­gan­ge­nen Jahr waren wir froh, dass es über­haupt mög­lich war, eine Mes­se sicher durch­zu­füh­ren. In die­sem Jahr ste­hen wir vor ganz ande­ren Her­aus­for­de­run­gen, den­noch ver­zeich­nen wir ein Wachs­tum zu 2021 und das Enga­ge­ment der ein­zel­nen Aus­stel­ler ist sehr groß. Gemein­sam mit unse­ren Besu­chern sind auch wir als Ver­an­stal­ter gespannt dar­auf, was die rund 650 Aus­stel­ler in die­sem Jahr bereit­hal­ten. Wir haben das Ange­bot der dies­jäh­ri­gen Con­su­men­ta in elf The­men­wel­ten geglie­dert und freu­en uns, dass sich vie­le tol­le, enga­gier­te Betei­li­gun­gen ange­kün­digt haben, dazu gehö­ren auch wie­der vie­le Mitmachangebote.“

Erleb­nis­se, Ent­deckun­gen und Problemlösungen

Die Con­su­men­ta ist eine Platt­form, die Men­schen und Märk­te zusam­men­bringt aber vor allem auch ein Ort für Ent­deckun­gen, Erleb­nis­se sowie um Pro­blem­lö­sun­gen zu fin­den. In die­sem Jahr gibt es neue The­men­be­rei­che, wie zum Bei­spiel die Nürn­berg-Hal­le und die Wed­ding-Cor­ner. Durch die Betei­li­gun­gen der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg und der TH Nürn­berg Georg Simon Ohm gibt es ver­mehrt Ange­bo­te rund um Wis­sen­schaft und For­schung und beim Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten ste­hen All­tags­kom­pe­ten­zen und Wis­sens­ver­mitt­lung im Fokus. Aus­stel­ler, wie die Ice Tigers Nürn­berg, der HC Erlan­gen und der Baye­ri­sche Lan­des­sport­ver­band machen den Con­su­men­ta-Besuch durch ihre inter­ak­ti­ven Ange­bo­te zu einem Erleb­nis für die gan­ze Fami­lie. Die kuli­na­ri­schen Klas­si­ker und Food-Trends bei Ori­gi­nal Regio­nal, beim Baye­ri­schen Bau­ern­ver­band oder in der Markt­hal­le sor­gen für den bekann­ten Genussfaktor.

Pro­blem­lö­sun­gen fin­den die Con­su­men­ta-Besu­cher zum Bei­spiel für Küche und Haus­halt aber auch im Bereich „Bau­en, und Woh­nen“. Dort sind der­zeit beson­ders die The­men Ener­gie­spa­ren und ener­ge­ti­sche Sanie­run­gen gefragt. Das per­sön­li­che Wohl­be­fin­den steht eben­falls im Pro­gramm, mit Gesund­heits­the­men sowie Beau­ty- und Well­ness-Ange­bo­ten aber auch mit Deko­ra­ti­ons­ideen für die Weih­nachts­zeit. Unter­halt­sa­me Pro­gram­me sind in acht Foren gebo­ten, mit Moden­schau­en und Miss-Wahl, Hun­de­trai­ning sowie Infor­ma­ti­ons- und Unter­hal­tungs­an­ge­bo­ten. Ein High­light sind die Koch­shows, bei denen unter ande­ren Alex­an­der Herr­mann den Blick in die Töp­fe gewährt.

Vor­freu­de auf das Pro­gramm ist auch bei den Geschäfts­füh­rern des Con­su­men­ta-Ver­an­stal­ters AFAG, Hen­ning und Thi­lo Könicke, zu spü­ren: „Für uns steht bei der Con­su­men­ta in die­sem Jahr der regio­na­le Zusam­men­halt im Mit­tel­punkt. Die aktu­el­le Zeit sorgt in vie­len Berei­chen für Unsi­cher­hei­ten, da soll die Con­su­men­ta eine Kon­stan­te sein, die die Regio­na­li­tät stärkt – im Sin­ne der Nach­hal­tig­keit und auch als eine Art der regio­na­len Wirt­schafts­för­de­rung – und jeder Besu­cher kann Teil davon sein. Wir freu­en uns auf die vie­len span­nen­den Mes­se­be­tei­li­gun­gen und auf das Wie­der­se­hen im Rah­men der Con­su­men­ta 2022.“

Die Con­su­men­ta 2022 läuft ein­ma­lig nur über fünf Tage und fin­det von Mitt­woch, 26. bis Sonn­tag, 30. Okto­ber in der Mes­se Nürn­berg statt. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und Tickets mit ver­schie­de­nen Akti­ons­an­ge­bo­ten gibt es unter www​.con​su​men​ta​.de