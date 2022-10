Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth ver­an­stal­tet am Sams­tag, 5. Novem­ber 2022, von 11 bis 14.30 Uhr, einen digi­ta­len Zei­chen­work­shop am iPad mit der Soft­ware „Pro­Crea­te“ für Jugend­li­che ab 16 Jah­ren. Eine Anmel­dung ist bis 31. Okto­ber 2022 tele­fo­nisch unter 0921 507038–30 oder per Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de mög­lich. Zei­chen­er­fah­rung und erste Erfah­rung im Pro­gramm sind von Vor­teil. Den Work­shop lei­tet Jen­ni­fer Wun­der­wald, die auf Fra­gen ein­ge­hen wird, die bis zum 31. Okto­ber 2022 schrift­lich im Comix­Art im Rot­main­cen­ter und in der Stadt­bi­blio­thek abge­ge­ben wer­den kön­nen. Wun­der­wald hat eine lang­jäh­ri­ge Zei­chen­er­fah­rung auch in ihrer Aus­bil­dung und durch ihren Beruf. Ihre Kennt­nis­se möch­te sie ger­ne an ande­re Man­ga-Fans wei­ter­ge­ben. Da die Stadt­bi­blio­thek nicht aus­rei­chend Gerä­te zur Ver­fü­gung stel­len kann, wer­den die Teilnehmer/​innen gebe­ten, iPad mit Soft­ware „Pro­Crea­te“ und „Apple Pen­cil“ oder unter­stüt­zend „Sty­lus“ mit­zu­brin­gen. Die Gebühr beträgt 2,50 Euro.