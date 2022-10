VIZE­PRÄ­SI­DENT STE­FAN HÖR­MANN: „WEI­TER­BIL­DUNG IST EINE WICH­TI­GE AUF­GA­BE DER UNI­VER­SI­TÄT BAMBERG.“

Das Win­ter­se­me­ster 2022/23 hat begon­nen und auch zwölf Erst­se­me­ster des Wei­ter­bil­dungs­stu­di­en­gangs Steu­er­be­ra­tung schnup­pern wie­der Uni­luft. Sie haben bereits ein wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­ches oder juri­sti­sches Stu­di­um absol­viert und Berufs­er­fah­rung gesam­melt, zum Bei­spiel in der Finanz­ver­wal­tung, in einer Steu­er­kanz­lei oder der Steu­er­ab­tei­lung eines Unter­neh­mens. Doch um Steu­er­be­ra­te­rin oder ‑bera­ter zu wer­den, reicht das allei­ne nicht aus. Inter­es­sen­ten müs­sen dafür zusätz­lich eine Staats­prü­fung absol­vie­ren, die als sehr anspruchs­voll und nur mit spe­zi­el­len kosten- und zeit­in­ten­si­ven Vor­be­rei­tungs­kur­sen zu schaf­fen gilt. „Genau hier setzt der Wei­ter­bil­dungs­ma­ster Steu­er­be­ra­tung an, ein bay­ern­weit bis­lang ein­zig­ar­ti­ges Ange­bot“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Hör­mann, Vize­prä­si­dent für Leh­re und Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Durch ihn wird ein­mal mehr deut­lich: Wei­ter­bil­dung ist eine wich­ti­ge Auf­ga­be der Uni­ver­si­tät Bamberg.“

Kosten­lo­se Online-Lehr­an­ge­bo­te stellt die Uni­ver­si­tät Bam­berg auf der Platt­form OPEN vhb bereit – für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger unab­hän­gig von Alter, Wohn­ort, Bil­dungs­stand oder der Ange­hö­rig­keit zu einer Hoch­schu­le. Hier bestim­men die Ler­nen­den ihr Lern­tem­po selbst und sind nicht an feste Zei­ten gebun­den. Eine Ein­schrei­bung in lau­fen­de Kur­se ist jeder­zeit möglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Wei­ter­bil­dungs­ma­ster Steu­er­be­ra­tung sowie zu Zulas­sungs­vor­aus­set­zun­gen, Bewer­bung, Gebüh­ren und Ein­schrei­bung unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​m​a​-​stb

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­ten der Uni­ver­si­tät Bam­berg unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​w​e​i​t​e​r​b​i​l​d​ung

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kurs­an­ge­bot der Uni­ver­si­tät Bam­berg bei OPEN vhb unter: https://​open​.vhb​.org/