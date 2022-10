Ein­schrei­bun­gen für das Win­ter­se­me­ster 2022/23 sind an der Uni­ver­si­tät Bam­berg noch bis 18. Novem­ber 2022 möglich

Poli­tik, Gesell­schaft, Wirt­schaft, Kul­tur, Spra­chen, Infor­ma­tik oder Lehr­amt: Das Stu­di­en­an­ge­bot der Uni­ver­si­tät Bam­berg ist viel­sei­tig, es gibt inter­na­tio­na­le Aus­tausch­pro­gram­me und es besteht die Mög­lich­keit, Stu­di­en­gän­ge in Teil­zeit oder als Modul­stu­di­um zu absol­vie­ren. Für alle, die noch im Win­ter­se­me­ster 2022/23 ein Stu­di­um begin­nen möch­ten, gibt es gute Neu­ig­kei­ten: Die Uni­ver­si­tät Bam­berg hat die Ein­schrei­bung für zulas­sungs­freie Stu­di­en­gän­ge bis 18. Novem­ber 2022 ver­län­gert. In Ein­zel­fäl­len wer­den auch in zulas­sungs­be­schränk­ten Stu­di­en­gän­gen, bei­spiels­wei­se Grund­schul­lehr­amt, noch Ein­schrei­bun­gen ange­nom­men. Hier lohnt eine Nach­fra­ge bei der Stu­die­ren­den­kanz­lei (Tel.: 0951/863 1042; studierendenkanzlei@​uni-​bamberg.​de).

Wer sich noch nicht auf ein Stu­di­en­fach fest­le­gen möch­te, hat im soge­nann­ten Modul­stu­di­um die Mög­lich­keit, die zu einem Modul zusam­men­ge­fass­ten Lehr­ver­an­stal­tun­gen zum Erwerb von wis­sen­schaft­li­chen oder beruf­li­chen Qua­li­fi­ka­tio­nen zu besu­chen und die­se mit einer Prü­fung abschlie­ßen. Es eig­net sich somit ide­al zum „Stu­die­ren auf Pro­be“ oder für berufs­be­glei­ten­des Stu­die­ren. Für Gast­stu­die­ren­de bie­tet die Uni­ver­si­tät Bam­berg im Win­ter­se­me­ster eben­falls eine Viel­zahl an Kur­sen. Egal ob Per­sön­lich­keits­psy­cho­lo­gie, Reli­gi­on, Wirt­schaft, Sprach- oder Essay­schreib­kur­se – das Ange­bot reicht über alle Fakul­tä­ten. Vor­aus­set­zung ist die all­ge­mei­ne Hoch­schul­rei­fe oder die Mitt­le­re Rei­fe. Auch eine Mit­wir­kung in uni­ver­si­tä­ren musi­ka­li­schen Ensem­bles ist bei ent­spre­chen­der Eig­nung möglich.

An der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät wer­den Stu­die­ren­de von inter­na­tio­nal erfolg­rei­chen Forscher*innen unter­rich­tet. Im CHE Hoch­schul­ran­king schnei­den Bam­ber­ger Stu­di­en­gän­ge jähr­lich aus­ge­zeich­net ab. Her­vor­ra­gend bewer­tet wur­den im Jahr 2022 die Fächer Erzie­hungs­wis­sen­schaft, Ger­ma­ni­stik und Psy­cho­lo­gie. Im Bereich der Künst­li­chen Intel­li­genz zählt die Uni­ver­si­tät Bam­berg zu den pro­fi­lier­ten KI-Stand­or­ten Deutsch­lands. Stu­die­ren­de erwar­tet neben Renom­mee ein fami­liä­res Flair mit exzel­len­tem Betreu­ungs­ver­hält­nis zwi­schen Stu­die­ren­den und Dozent*innen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Stu­di­en­an­ge­bot unter:

www​.uni​-bam​berg​.de/​s​t​u​d​i​e​n​a​n​g​e​bot

Bera­tung und Aus­künf­te zu Stu­di­en­mög­lich­kei­ten über­nimmt die Zen­tra­le Studienberatung:

www​.uni​-bam​berg​.de/​s​t​u​d​i​e​n​b​e​r​a​t​ung

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ein­schrei­bung unter:

www​.uni​-bam​berg​.de/​s​t​u​d​i​u​m​/​i​n​t​e​r​e​s​s​e​/​e​i​n​s​c​h​r​e​i​b​en/