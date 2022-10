Der Land­kreis Bay­reuth sorgt sich um die Schwimm­fä­hig­keit der Kin­der. Aus die­sem Grund för­dert er Ein­rich­tun­gen, die Schwimm­kur­se und ‑trai­nings anbie­ten, mit ins­ge­samt 200.000 Euro. Ins­ge­samt sechs Trä­ger von Bädern bzw. Ther­men haben eine der­ar­ti­ge För­de­rung für 2021 bean­tragt, nun gehen die För­der­be­schei­de an ihre Empfänger.

„Wie wir alle wis­sen, hat die Coro­na-Pan­de­mie in den ver­gan­ge­nen zwei­ein­halb Jah­ren eini­ge Ein­schrän­kun­gen mit sich gebracht. Leid­tra­gen­de waren dabei vor allem die Kin­der. Sie muss­ten nicht nur mit Schutz- und Hygie­ne­maß­nah­men in Kitas und Schu­len zurecht­kom­men, son­dern auch mit einer deut­li­chen Redu­zie­rung des Frei­zeit­an­ge­bots leben“, sagt Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann, der damit auf die coro­nabe­dingt beschränk­ten Ange­bo­te der Bäder und Ther­men anspielt.

Das Schwim­men früh­zei­tig zu erler­nen, sei immens wich­tig, so Wie­de­mann wei­ter: „Wenn man so will, gehört die Schwimm­fä­hig­keit ein­fach zu den Grund­fä­hig­kei­ten, ja zur Grund­aus­stat­tung, des Lebens.“

Fol­gen­de Trä­ger dür­fen sich über eine finan­zi­el­le För­de­rung im Rah­men der Schwimm­för­der­richt­li­nie des Land­krei­ses Bay­reuth freuen:

Gemein­de Eckers­dorf (ca. 73.200 €)

Stadt Peg­nitz (ca. 43.000 €)

Stadt Gefrees (ca. 336 €)

Stadt Pot­ten­stein (ca. 68.150 €)

Zweck­ver­band Ther­me Obern­sees (ca. 7.740 €)

Mit­tel­schul­ver­bund Wei­den­berg (ca. 7.570 €)

In Peg­nitz war Land­rat Wie­de­mann per­sön­lich vor Ort, um die För­der­be­schei­de zu über­ge­ben. Er dank­te allen Betei­lig­ten dafür, die Kin­der beim Schwim­men­ler­nen zu unter­stüt­zen, und schloss mit fol­gen­den Wor­ten: „Ohne Ihre Unter­stüt­zung hät­ten wir ein ech­tes Problem!“