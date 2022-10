Als vier­te Kom­mu­ne im Land­kreis Forch­heim hat der Markt Eggols­heim am Pro­jekt „Bil­dungs­mo­ni­to­ring und Bil­dungs­ma­nage­ment auf Gemein­de­ebe­ne“ des Bil­dungs­bü­ros im Land­rats­amt teil­ge­nom­men. Als sicht­ba­res Ergeb­nis des Pro­zes­ses und als Arbeits­grund­la­ge für die wei­te­re Gestal­tung der loka­len Bil­dungs­po­li­tik wur­de nun die Bro­schü­re „Leben und Ler­nen in Eggols­heim“ ver­öf­fent­licht. Sie ent­hält einer­seits eine Über­sicht über die Bestand­tei­le und Trends der loka­len Bil­dungs­land­schaft (z.B. Kin­der­gär­ten, Schu­len, außer­schu­li­sche Ange­bo­te für alle Alters­grup­pen) – qua­si einen eige­nen Bil­dungs­be­richt für die Marktgemeinde.

Ande­rer­seits wer­den die Ergeb­nis­se aus den bei­den Bil­dungs­kon­fe­ren­zen im Janu­ar 2020 und Mai 2022 zusam­men­ge­fasst. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer hat­ten jeweils viel­fäl­ti­ge Anre­gun­gen zur Wei­ter­ent­wick­lung und Ergän­zung der bestehen­den Struk­tu­ren geäu­ßert, die von der Markt­ver­wal­tung auf­ge­nom­men und zum Teil bereits umge­setzt wur­den. Bei­spiels­wei­se wur­de ein Bür­ger­bus ange­schafft, um die Mobi­li­tät zwi­schen den Orts­tei­len und damit die Erreich­bar­keit von Bil­dungs­stät­ten und ‑ver­an­stal­tun­gen zu verbessern.

Im Sep­tem­ber 2022 konn­te die Bro­schü­re end­lich druck­frisch den Markt­ge­mein­de­rä­ten über­ge­ben wer­den und kann auch von der Home­page der Markt­ge­mein­de Eggols­heim sowie der Bil­dungs­re­gi­on Forch­heim als PDF her­un­ter­ge­la­den wer­den. Bür­ger­mei­ster Claus Schwarz­mann bezeich­net den Bericht als „gelun­ge­nen Über­blick über die viel­fäl­ti­gen Bil­dungs­ge­le­gen­hei­ten im Markt Eggols­heim. Er zeigt auf, wie ver­netzt wir bereits sind, aber auch, wo wir noch wach­sen kön­nen. Dafür sind wir dank­bar, denn der Lern- und Ent­wick­lungs­pro­zess einer Kom­mu­ne aller betei­lig­ten Akteu­re darf nie abge­schlos­sen sein. Lebens­lan­ges Ler­nen gilt für alle, ob ganz per­sön­lich oder für die gan­ze Gemein­de.“ Julia Schil­ling und Mar­tin Haendl aus dem Bil­dungs­bü­ro freu­en sich, „dass in Eggols­heim der Wil­le und die Vor­aus­set­zun­gen bestehen, die Bil­dungs­land­schaft gemein­sam wei­ter zu ent­wickeln. Eggols­heim ist bereits gut auf­ge­stellt, wie der Bil­dungs­be­richt ein­drucks­voll zeigt. Wir sind stolz, so enga­gier­te und vor­aus­schau­en­de Gemein­den in unse­rem Land­kreis zu haben und sind ger­ne bereit den Pro­zess wei­ter zu begleiten.“

Der Bericht ist der vier­te sei­ner Art im Land­kreis Forch­heim. Was ihn aber beson­ders macht und von allen ande­ren unter­schei­det sind die Fotos. Die Foto­grup­pe Eggols­heim bestehend aus Jugend­li­chen im Alter von 9 bis 20 Jah­ren, hat unter Lei­tung von Thor­sten Leh­mann und Tere­sa Borek den Bil­dungs­be­richt illu­striert. Gemein­sam hat man sich hier über meh­re­re Mona­te Gedan­ken gemacht, wel­che Orte oder Situa­tio­nen foto­gra­fiert wer­den soll­ten und was bei der Motiv­aus­wahl wich­tig ist. Tim (12) aus der Foto­grup­pe mein­te hier­zu: „Beson­ders Spaß am Foto­gra­fie­ren macht mir das Spiel mit dem Licht.

Ich foto­gra­fie­re gern, um schö­ne Sze­nen und Stim­mun­gen ein­zu­fan­gen.“ Beim foto­gra­fi­schen Umset­zen des Bil­dungs­be­rich­tes sind zahl­rei­che künst­le­risch inter­es­san­te und sehens­wer­te Bil­der ent­stan­den. Wich­tig ist, dass der Bericht nicht als rei­ne Moment­auf­nah­me ver­stan­den wird, son­dern als Arbeits­grund­la­ge für die Kom­mu­nal­ver­wal­tung und für alle betei­lig­ten Akteu­re. Dies wer­den Mar­tin Haendl und Julia Schil­ling bei der Sit­zung im Markt­ge­mein­de­rat am 25. Okto­ber 2022 noch ein­mal aus­führ­lich erläu­tern. Dann besteht auch die Mög­lich­keit, Fra­gen zu stel­len und über den ein oder ande­ren Punkt zu dis­ku­tie­ren und damit den ersten Schritt zu machen, den Dia­log über die Bil­dungs­land­schaft in Eggols­heim fortzusetzen.