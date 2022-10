Jugend ent­schei­det – Jugend­li­che brin­gen acht Pro­jekt­ideen in den Bam­ber­ger Stadt­rat ein

Das Sozi­al­re­fe­rat der Stadt Bam­berg möch­te Jugend­li­che zu Wort kom­men und mit­be­stim­men las­sen und betei­ligt sich des­halb am För­der­pro­jekt „Jugend ent­schei­det“ der gemein­nüt­zi­gen Her­tie-Stif­tung. Rund 70 Schüler:innen im Alter von 12 bis 16 Jah­ren haben zwei Tage lang im Jugend­zen­trum am Mar­ga­re­ten­damm zusam­men mit den Stadträt:innen Micha­el Kalb, Leo­nie Pfa­den­hau­er, Ali­na Acht­zi­ger und Dr. Hans-Gün­ter Brün­ker dis­ku­tiert und eige­ne Pro­jek­te erar­bei­tet, die das Leben jun­ger Men­schen in Bam­berg aus ihrer Sicht ver­bes­sern sol­len. Abschluss des Plan­spiels bil­de­te eine fik­ti­ve Stadt­rats­sit­zung, in der eigens gegrün­de­te Jugend­grup­pie­run­gen ihre Anträ­ge vor­ge­stellt haben. Das Gre­mi­um dis­ku­tier­te dann dar­über, wel­che Anträ­ge im „ech­ten“ Bam­ber­ger Stadt­rat ein­ge­bracht wer­den sol­len, denn mit der Teil­nah­me an dem Plan­spiel hat sich die Stadt dazu ver­pflich­tet, min­de­stens eine Pro­jekt­idee ihrer Jungbüger:innen auch tat­säch­lich umzu­set­zen. Vor­sit­zen­der der fik­ti­ven Stadt­rats­sit­zung war Bam­bergs zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp, der gemein­sam mit dem städ­ti­schen Jugend­pfle­ger Seba­sti­an Weh­ner auch Pate des Betei­li­gungs­pro­jek­tes ist.

Ins­ge­samt neun Anträ­ge wur­den in der fik­ti­ven Stadt­rats­sit­zung ein­ge­bracht. Neben einer Aus­wei­tung von Sitz­ge­le­gen­hei­ten in der Innen­stadt und der Schaf­fung von mehr Fuß­ball- und Bolz­plät­zen mit Kunst­ra­sen haben sich die Teilnehmer:innen auch für ein Ende der Bewir­tung auf der Unte­ren Brücke aus­ge­spro­chen. Die Ver­kehrs­si­tua­ti­on auf der Unte­ren Brücke sei, so die Grup­pe „Jugend ver­än­dert Bam­berg“, für alle Verkehrsteilnehmer:innen, egal ob zu Fuß oder mit dem Rad, schwie­rig. Außer­dem sei der belieb­te Kin­der­floh­markt, der inzwi­schen ans Ade­nau­er Ufer ver­legt wor­den sei und damit viel Lauf­kund­schaft ver­lo­ren habe, bei einer Bewir­tung der Brücke an die­ser Stel­le nicht mehr mög­lich. Um nächt­li­che Unru­hen zu ver­mei­den, for­der­te ein Jugend­li­cher einer ande­ren Grup­pie­rung einen Ergän­zungs­an­trag: Ein Schild sol­le dar­auf hin­wei­sen, dass die Nacht­ru­he sowie das gel­ten­de Alko­hol­ver­bot ab 22 Uhr unbe­dingt ein­zu­hal­ten sei­en. Der Antrag wur­de zusam­men mit der Ergän­zung vom Ple­num mehr­heit­lich angenommen.

Inten­siv dis­ku­tiert wur­de die Idee der Frak­ti­on Bam­ber­ger Jugend, eine Eis­lauf­bahn wäh­rend des Weih­nachts­mark­tes am Heu­markt zu instal­lie­ren. Zwar bie­te eine Eis­flä­che unbe­strit­ten eine fami­li­en­freund­li­che Attrak­ti­on in der Weih­nachts­zeit, aber am Ende war sich eine gro­ße Mehr­heit einig, dass eine Eis­lauf­bahn nicht umwelt­ver­träg­lich sei und auf­grund der gestie­ge­nen Ener­gie­prei­se die Ein­tritts­prei­se für vie­le Fami­li­en kaum zu bewäl­ti­gen sei­en. Der Antrag wur­de abgelehnt.

Gro­ße Zustim­mung hin­ge­gen erhielt die Idee, Essen­ra­batt für Schüler:innen, Student:innen und Aus­zu­bil­den­de zu gewäh­ren. Auf­grund von Nach­mit­tags­un­ter­richt sei­en vie­le jun­ge Men­schen dar­auf ange­wie­sen, ihr Mit­tag­essen in der Stadt zu kau­fen – was für vie­le kaum erschwing­lich sei. Mit geziel­ten Rabatt­ak­tio­nen könn­ten vie­le Fami­li­en ent­la­stet wer­den, so die Spre­che­rin von „Jugend ver­än­dert Bamberg“.

Für den Vor­sit­zen­den der „fik­ti­ven“ Stadt­rats­sit­zung, Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, ist „Jugend ent­schei­det“ ein vol­ler Erfolg. „Die Jugend­li­chen haben das rich­tig gut gemacht,“ betont Glü­sen­kamp und ist über­zeugt, dass das Pro­jekt das The­ma Kom­mu­nal­po­li­tik für jun­ge Men­schen viel erleb­ba­rer gemacht habe. „Es war toll zu sehen, wie die Jugend­li­chen mit­ein­an­der dis­ku­tiert und Argu­men­te abge­wo­gen haben. So funk­tio­niert Demo­kra­tie“, sag­te der Bür­ger­mei­ster wei­ter und dank­te den vie­len Betei­lig­ten, so auch der Jugend­ar­beit von Iso e.V. .

Die von Jugend­li­chen defi­nier­ten Ideen wer­den nun von der Ver­wal­tung hin­sicht­lich ihrer Umsetz­bar­keit bear­bei­tet und im ersten Quar­tal kom­men­den Jah­res im Rah­men einer Stadt­rats­sit­zung, an der die Jugend­li­chen teil­neh­men, zu Beschluss­fas­sung vorgelegt.

Über „Jugend entscheidet“

Bei „Jugend ent­schei­det“ ist der Name Pro­gramm: Kom­mu­nen geben eine kon­kre­te Ent­schei­dung an Jugend­li­che vor Ort ab.

Die Gemein­nüt­zi­ge Her­tie-Stif­tung und der Part­ner „Poli­tik zum Anfas­sen e.V.“ beglei­ten und unter­stüt­zen 15 Kom­mu­nen und die Jugend­li­chen bei der Ent­schei­dungs­fin­dung. So kön­nen jugend­li­che Sicht­wei­sen ein­be­zo­gen und das Inter­es­se für Kom­mu­nal­po­li­tik geweckt werden.