Stadt­ver­wal­tung Bam­berg gedenkt ihrer ver­stor­be­nen Mitarbeiter:innen

Am Mitt­woch, den 2. Novem­ber 2022 gedenkt die Stadt­ver­wal­tung um 17 Uhr in der gro­ßen Hal­le am Bam­ber­ger Haupt­fried­hof in der Hall­stadter Stra­ße ihrer ver­stor­be­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mitarbeiter.

Hier­zu sind alle Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger, beson­ders die Ange­hö­ri­gen der ver­stor­be­nen städ­ti­schen Arbei­ter, Ange­stell­ten und Beam­ten, sowie die Ruhe­ständ­ler der Stadt Bam­berg eingeladen.