KSV Gebe­see (5658) : CKC Moren­den Bay­reuth e.V. (5512)

Die Ober­fran­ken aus Bay­reuth mach­ten sich mit brei­ter Brust auf den Weg nach Thü­rin­gen zum KSV Gebe­see. Man war gewarnt vor den star­ken Thü­rin­gern, Moren­den spiel­te gut aber nicht gut genug um den KSV Gebe­see zu bezwingen.

Sicher­lich schmerzt die Abwe­sen­heit von Land­mann und Böhm, auch H. Blei­cher muss­te kurz­fri­stig wegen fami­liä­rer Pro­ble­me absa­gen. Doch Jam­mern hilft nichts rein theo­re­tisch ist man immer noch stark genug jeden in der Liga zu schla­gen. Doch dazu müs­sen alle Räd­chen grei­fen und das war dies­mal nicht der Fall.

Chri­sto­pher Jung (941) mach­te sich weni­ge Tage nach sei­nem 19. Geburts­tag selbst noch ein Geschenk. Sei­ne star­ke Lei­stung trotz­te Chri­sti­an Stoll­berg (941) ein sel­te­nes Unent­schie­den ab. Nicht so gut lief es bei Hans Dip­pold (881) nach sehr star­kem Beginn kamen zwei schwa­che Durch­gän­ge und sein an die­sem Tag über­mäch­ti­ger Geg­ner Fabi­an Bloch (985) ent­eil­te. Hans Dip­pold muss­te dem Thü­rin­ger 104 Kegel über­las­sen. Das war schon mal nicht nach Plan! Im Mit­tel­feld bestä­tig­te René Ott (958) sei­ne star­ke Form, sein eben­so guter Geg­ner Flo­ri­an Postel (961) konn­te aber trotz­dem noch 3 Kegel gewin­nen. Bei Ste­fan Kull­mann (930) wech­sel­te Licht und Schat­ten, er kam aber trotz­dem auf ein gutes Ergeb­nis, was aber zu wenig war um Uwe Stoll­berg (942) Paro­li zu bie­ten. So ging das Bay­reu­ther Schluss­paar mit 119 Mie­sen in die Bahn. Neu­zu­gang Tim Drna­sin (853) erwisch­te einen raben­schwar­zen Tag und konn­te sein sonst so star­kes Spiel nicht auf die Bahn brin­gen. Er unter­lag der Kom­bi­na­ti­on Luci­an Teich­mann (651) und Dirk Alt­was­ser (257) mit 55 Kegel. Micha­el Prill (949) begann sehr stark, konn­te aber das hohe Niveau nicht hal­ten, er erreich­te aber trotz­dem ein star­kes Ergeb­nis und konn­te als ein­zi­ger Kegel gut­schrei­ben. So betrieb er gegen Chri­sti­an Frank (921) mit 28 Kegel Ergeb­nis­kor­rek­tur, mehr war ihm lei­der nicht ver­gönnt. Damit stand die erste Nie­der­la­ge in die­ser Sai­son fest, Moren­den Bay­reuth muss im näch­sten Heim­spiel gegen Karls­ru­he gleich wie­der in die Erfolgs­spur kom­men und die Nie­der­la­ge ver­ges­sen machen.

Nach dem Spiel ereil­te uns die trau­ri­ge Nach­richt vom Able­ben unse­res Ehren­mit­glie­des Wolf­gang Blei­cher. Eine Legen­de ver­lässt für immer die Bahn, Wolf­gang der noch bis ins hohe Alter für den CKC Moren­den aktiv spiel­te konn­te sei­ner Erkran­kung lei­der nicht mehr trot­zen und ver­lies uns im Alter von 85 Jah­ren für immer. Keg­ler von sei­nem Schlag, die vie­le Opfer für den Ver­ein und sei­ne Mann­schaf­ten erbrin­gen gibt es lei­der kaum mehr. Wolf­gang wir dan­ken dir für alles und wer­den dich nie vergessen!

Stim­men zum Spiel:

Rüdi­ger Nie­bergall (Team­chef CKC Moren­den): „Wir gra­tu­lie­ren euch zum ver­dien­ten Sieg, wir hat­ten ein paar Ergeb­nis­se dabei die darf man auf so einer Bahn ein­fach nicht spie­len. Aber was soll es, man kann es nicht mehr ändern, so ist es halt nun mal!“

Aktu­el­le Tabel­len­plät­ze zum Down­load (PDF, 120KB)