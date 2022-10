Ein Dorn­rös­chen­schlaf für das Hoff­mann-Haus – Finis­sa­ge und Schlie­ßung des Muse­ums am Schil­ler­platz für die anste­hen­de Sanie­rung und Runderneuerung

Am Sonn­tag, den 30. Okto­ber 2022, ab 13 Uhr, schließt mit der dies­jäh­ri­gen Son­der­aus­stel­lung „Phan­ta­skop: Hoff­mann inspi­riert!“ auch das E.T.A.-Hoffmann-Museum am Schil­ler­platz. Denn für die­ses kul­tu­rel­le Klein­od und Welt­erbe ersten Ran­ges ste­hen die Sanie­rung und Neu­auf­stel­lung an.

Das Kul­tur­amt lädt zu die­sem Anlass inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bei frei­em Ein­tritt zur letz­ten Mög­lich­keit das Haus in sei­ner bis­he­ri­gen Aus­ge­stal­tung zu betrach­ten und die aktu­el­le Wech­sel­aus­stel­lung zusam­men mit den Künst­le­rin­nen und Künst­lern zu beschlie­ßen. Ab 16 Uhr füh­ren Muse­ums­di­rek­to­rin Dr. Kri­stin Kne­bel und Archi­tekt Jür­gen Reb­han durch das Haus und erläu­tern den Sta­tus Quo der Sanie­rungs­pla­nun­gen und Neu­ge­stal­tun­gen. Wegen der begrenz­ten Anzahl an Plät­zen bit­tet das Kul­tur­amt um Anmel­dung unter Kultur@​stadt.​bamberg.​de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1403.

Par­al­lel dazu besteht zwi­schen 13 und 17 Uhr die Mög­lich­keit das erste Wohn­haus Hoff­manns, Non­nen­brücke 10, in unmit­tel­ba­rer Nach­bar­schaft des Muse­ums zu besich­ti­gen. Die dort ver­or­te­ten Gale­ri­sten geben Ein­blick in die Geschich­te des Hau­ses und eröff­nen die Aus­stel­lung von Skulp­tu­ren in Gips und Bron­ze, die Robert Bau­er-Hader­lein in Aus­ein­an­der­set­zung mit E.T.A. Hoff­mann erschaf­fen hat. Eben­so ist dort letzt­ma­lig die Aus­stel­lung „Blick auf Bam­berg“ zu sehen, die die Bam­ber­ger Male­rin Ina Bau­er-Hader­lein anläss­lich ihres 100. Geburts­ta­ges 2022 würdigt.