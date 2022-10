Wenn Kin­der fra­gen: Was ist eine Energiekrise?

Unser All­tag hängt an der Steck­do­se – und steckt plötz­lich in einer ern­sten Ener­gie­kri­se. Gebäu­de wer­den spar­sa­mer beheizt und beleuch­tet, Unter­neh­men und Fami­li­en sind auf­ge­ru­fen, z. B. Strom und Heiz­ener­gie zu spa­ren. Wie erklä­ren wir Kin­dern, was da gera­de pas­siert? Und wie kön­nen sie alters­ge­recht beim Ener­gie­spa­ren im All­tag ein­be­zo­gen wer­den? Die Stif­tung „Haus der klei­nen For­scher“ hat Tipps, was Eltern sowie Päd­ago­gin­nen und Päd­ago­gen tun kön­nen – und wie sie Kin­dern die Mög­lich­keit geben, eige­ne Erfah­run­gen zu machen und damit Selbst­wirk­sam­keit zu erleben.

Es gibt zahl­rei­che elek­tri­sche Gerä­te, die unser All­tags­le­ben erleich­tern oder ver­schö­nern – und auch Kin­der nut­zen vie­le davon ganz selbst­ver­ständ­lich. Deut­lich spar­sa­mer und bewuss­ter damit umzu­ge­hen ist erst­mal nicht schlimm. Kin­der haben die Mög­lich­keit zu erfah­ren, wie man nach­hal­ti­ger mit die­sen Res­sour­cen umgeht.

Ener­gie ist für Kin­der etwas Abstraktes

Strom- und Ener­gie­spa­ren heißt für alle, bis­he­ri­ge Gewohn­hei­ten umzu­stel­len. In der neu­en Situa­ti­on soll­ten Erwach­se­ne etwai­gen Frust, Sor­gen oder Unsi­cher­hei­ten der Kin­der nicht ein­fach über­ge­hen. Ener­gie ist für Kin­der etwas Abstrak­tes. Ihnen hilft es, wenn sie beim Ein­spa­ren eige­ne Ideen und Lösun­gen ent­wickeln kön­nen. Das ist bes­ser, als Ver­zicht zu ver­ord­nen oder Ver­bo­te aus­zu­spre­chen. Gera­de das häus­li­che Umfeld lie­fert dafür vie­le Berüh­rungs­punk­te. „Sich mit den Din­gen aus­ein­an­der­zu­set­zen, ist der ent­schei­den­de Punkt. Wir set­zen hier auf die Kogni­ti­on, also zu ver­ste­hen, war­um Din­ge bes­ser so und nicht anders gemacht wer­den soll­ten. Zu ver­ste­hen, war­um man etwas tut oder nicht, ist gera­de für Kin­der wich­tig“, sagt Ute Krüm­mel, Exper­tin für früh­kind­li­che Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung bei der Stif­tung „Haus der klei­nen Forscher“.

Strom & Ener­gie spa­ren: Päd­ago­gisch wert­vol­le Ideen für Kinder

Tipp 1: Wo wird über­haupt Strom und Heiz­ener­gie verbraucht?

Als Ein­stieg bie­tet es sich an, die Auf­merk­sam­keit der Kin­der gezielt auf die elek­tri­schen Gerä­te ihres All­tags zu len­ken: Wor­an erken­nen sie, ob etwas mit Strom betrie­ben wird? Hat das Gerät Kabel, Stecker oder Schal­ter? Blinkt oder piept es im Betrieb? Müs­sen Bat­te­rien ein­ge­legt wer­den? Suchen Sie gemein­sam die Gerä­te, die Strom ver­brau­chen! Fra­gen Sie auch nach: Wel­che Bedeu­tung haben die­se Gerä­te für die Kin­der? Spü­ren Sie außer­dem auf, wo Wär­me im Haus ent­steht. Wo im Raum ist es wär­mer, wo käl­ter? Sind die Kin­der selbst warm oder kalt? Und wo geht Wär­me ver­lo­ren? Kno­ten Sie zum Bei­spiel einen leich­ten Gegen­stand wie eine Vogel­fe­der an einen Bind­fa­den. Mit die­sem Zug­luft-Pen­del zie­hen die Kin­der durch die Räu­me und fin­den her­aus, wo es zieht.

Tipp 2: Wie wird Strom verbraucht?

Schau­en Sie sich die Strom­ver­brau­cher aus dem All­tag ein­mal genau­er an, um zu ver­ste­hen, wie Strom genutzt wird. Strom ist unsicht­bar, aber die Ener­gie, die dabei umge­wan­delt wird, nicht. Erzeugt ein Gerät zum Bei­spiel Licht, Wär­me, Bewe­gung oder Geräu­sche? Wird der Strom auch irgend­wo gespei­chert? Vie­le Gerät haben einen Akku, der regel­mä­ßig auf­ge­la­den oder aus­ge­tauscht wer­den muss, damit es funk­tio­niert. Wel­che Gerä­te ver­brau­chen wohl den mei­sten Strom? Zei­gen Sie den Kin­dern doch auch mal den Strom­zäh­ler: Wie schnell ver­än­dern sich die Zah­len und wie kommt der Strom über­haupt ins Haus? Kin­der im Grund­schul­al­ter kön­nen auch die Kin­der-App „Mei­ne Strom­werk­statt“ aus­pro­bie­ren und dabei spie­le­risch viel über Strom und Ener­gie ler­nen. Sie ist kosten­frei im App-Store erhält­lich oder online unter https://​www​.mei​ne​-strom​werk​statt​.de/.

Tipp 3: Krea­tiv wer­den und Alter­na­ti­ven finden

Sie kön­nen auch ein gemein­sa­mes Expe­ri­ment star­ten und ver­su­chen, eine Wei­le ohne Strom im Haus bzw. in der Woh­nung aus­zu­kom­men. Was wäre alles anders? Wel­che Akti­vi­tä­ten fal­len weg oder wie könn­te das Feh­len eines elek­tri­schen Geräts kom­pen­siert wer­den? Wie sorgt man für Licht? Wie kann man Sah­ne schla­gen oder Wäsche waschen? Wie bekommt man ohne Bohr­ma­schi­ne ein Loch in die Wand? Ver­su­chen Sie, gemein­sam Lösun­gen zu fin­den und aus­zu­pro­bie­ren, wie sich alle behel­fen kön­nen. Bau­en Sie zum Bei­spiel eine klei­ne Öllam­pe, wie sie damals üblich war. Die­se und noch mehr Ideen für Kin­der fin­den Sie unter hdkf​.de/​e​n​e​r​g​i​e​-​s​p​a​ren.

Über die Stif­tung „Haus der klei­nen Forscher“

Die gemein­nüt­zi­ge Stif­tung „Haus der klei­nen For­scher“ enga­giert sich für gute frü­he Bil­dung in den Berei­chen Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaf­ten und Tech­nik (MINT) – mit dem Ziel, Mäd­chen und Jun­gen stark für die Zukunft zu machen und zu nach­hal­ti­gem Han­deln zu befä­hi­gen. Gemein­sam mit ihren Netz­werk­part­nern vor Ort bie­tet die Stif­tung bun­des­weit ein Bil­dungs­pro­gramm an, das päd­ago­gi­sche Fach- und Lehr­kräf­te dabei unter­stützt, Kin­der im Kita- und Grund­schul­al­ter qua­li­fi­ziert beim Ent­decken, For­schen und Ler­nen zu beglei­ten. Das „Haus der klei­nen For­scher“ ver­bes­sert Bil­dungs­chan­cen, för­dert Inter­es­se am MINT-Bereich und pro­fes­sio­na­li­siert dafür päd­ago­gi­sches Per­so­nal. Part­ner der Stif­tung sind die Sie­mens Stif­tung, die Diet­mar Hopp Stif­tung, die Die­ter Schwarz Stif­tung und die Frie­de Sprin­ger Stif­tung. Geför­dert wird sie vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung. Mehr erfah­ren über die Bil­dungs­in­itia­ti­ve „Haus der klei­nen For­scher“: www​.haus​-der​-klei​nen​-for​scher​.de.