Die Stadt Kulm­bach hält am heu­ti­gen Mon­tag, den 24. Okto­ber 2022, ihre gesetz­lich vor­ge­schrie­be­ne, halb­jähr­li­che Per­so­nal­ver­samm­lung ab. Des­halb sind die Dienst­stel­len der Stadt­ver­wal­tung sowie der Tou­ris­mus und Ver­an­stal­tungs­ser­vice und die Tou­rist Infor­ma­ti­on in der Buch­bin­der­gas­se an die­sem Tag nur bis 13.30 Uhr für den Publi­kums­ver­kehr geöffnet.

Nicht betrof­fen von die­ser Rege­lung sind die Stadt­wer­ke Kulm­bach mit dem Hal­len­bad. Glei­ches gilt auch für das Land­schafts­mu­se­um Ober­main, das Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um und den Muse­ums­shop auf der Plassenburg.

Der Unter­richt in der städ­ti­schen Musik­schu­le fin­det an die­sem Tag regu­lär statt. Die Büche­rei am Stadt­park wird an die­sem Tag erst um 16:00 Uhr öffnen.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet um Verständnis.