Die Neu­ro­lo­gi­sche Abtei­lung am REGIO­MED-Kli­ni­kum Coburg hat einen neu­en Chef­arzt. Dr. med. Fried­rich Frei­herr von Rosen wur­de vom Auf­sichts­rat in der ver­gan­ge­nen Sit­zung beru­fen. Die Nach­be­set­zung der Stel­le ist erfor­der­lich, da der bis­he­ri­ge Chef­arzt, Dr. med. Karl­heinz Lux­ner, sich auf eige­nem Wunsch neu­en Her­aus­for­de­run­gen wid­men möchte.

Der REGIO­MED-Ver­bund ist für den gebür­ti­gen Hes­sen und Wahl-Ober­fran­ken kein Neu­land. Dr. von Rosen hat bereits in den ver­gan­ge­nen Jah­ren die neu­ro­lo­gi­sche Behand­lung der Kli­ni­ken des Ver­bun­des mit­ge­stal­tet. Zuletzt war der lang­jäh­ri­ge Chef­arzt der Schön Kli­nik Bad Staf­fel­stein in Erlan­gen an den Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken als Chef­arzt tätig.

Dr. von Rosen, der über eine lang­jäh­ri­ge Erfah­rung als Chef­arzt ver­fügt, ist zudem für den Bereich der neu­ro­lo­gi­schen Inten­siv­me­di­zin und Phy­si­ka­li­sche The­ra­pien qua­li­fi­ziert. Zudem ist er von der Baye­ri­schen Lan­des­ärz­te­kam­mer als Fach­arzt­prü­fer im Fach Neu­ro­lo­gie bestellt. Die Aus­bil­dung von jun­gen Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­nern liegt Dr. von Rosen sehr am Her­zen. Dies zeigt auch sein enga­gier­ter Ein­satz als Dozent in ver­schie­de­nen Ausbildungseinrichtungen.

Micha­el Musick, Geschäfts­füh­rer der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH freut sich über die Bestel­lung des neu­en Chef­arz­tes. „Herr Dr. med. Fried­rich Frei­herr von Rosen ist ein sehr erfah­re­ner und enga­gier­ter Arzt, der mit dem Ver­bund und unse­rer Struk­tur bestens ver­traut ist. Mit ihm zusam­men wer­den wir die Lei­stungs­fä­hig­keit des Fach­be­reichs Neu­ro­lo­gie im REGIO­MED-Ver­bund wei­ter aus­bau­en. Damit wer­den die Wei­chen für die zukünf­ti­ge Ent­wick­lung gelegt. Davon wer­den nicht nur wir als Ver­bund, son­dern vor allem auch die Bevöl­ke­rung vor Ort nach­hal­tig profitieren.“

Dr. von Rosen wird nach sei­ner Beru­fung als Chef­arzt in Coburg, im Rah­men einer Span­gen­lö­sung, die neu­ro­lo­gi­sche Ver­sor­gung am REGIO­MED Kli­ni­kum Lich­ten­fels wei­ter­hin sicher­stel­len und einen engen fach­li­chen Aus­tausch mit dem neu­ro­lo­gi­schen Bereich am REGIO­MED Kli­ni­kum Son­ne­berg pfle­gen. Zudem dazu möch­te er die Zusam­men­ar­beit mit dem ambu­lan­ten Bereich, sowie die Ver­zah­nung im REGIO­MED-Ver­bund mit wei­te­ren Abtei­lun­gen für die inter­dis­zi­pli­nä­re Zusam­men­ar­beit stär­ken. „Auf die Ver­än­de­rung der demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung unse­rer Gesell­schaft wie auch auf die gesund­heits­po­li­ti­schen Her­aus­for­de­run­gen wer­den wir nur durch einen koope­ra­ti­ven Ansatz pass­ge­naue Lösun­gen fin­den“ ist sich der Chef­arzt sicher. „Ich schät­ze die gute Zusam­men­ar­beit im Team, die ich jetzt schon erfah­ren durf­te. Zusam­men mit mei­nem ärzt­li­chen Team sowie den Mit­ar­bei­ten­den aus The­ra­pie und Pfle­ge möch­te ich den Fach­be­reich zukunfts­fä­hig weiterentwickeln.“

Gera­de die Schlag­an­fall­be­hand­lung ist ein beson­de­res Anlie­gen von Dr. von Rosen. Jähr­lich erlei­den etwa 270.000 Men­schen in Deutsch­land einen Schlag­an­fall. Das ist ein ernst­haf­ter Not­fall auf­grund einer Durch­blu­tungs­stö­rung im Gehirn und vie­le Betrof­fe­ne tra­gen von einem Schlag­an­fall Fol­ge­schä­den davon. Denn je Aus­prä­gung der Durch­blu­tungs­stö­rung, kann das betrof­fe­ne Hirn­are­al sei­ne Auf­ga­be ent­we­der vor­läu­fig oder dau­er­haft nicht mehr voll­um­fäng­lich erfül­len. Je schnel­ler die Durch­blu­tungs­stö­rung behan­delt wird, desto bes­ser. Bei einem Schlag­an­fall ster­ben pro Minu­te etwa zwei Mil­lio­nen Ner­ven­zel­len im Gehirn ab. Daher gilt: Es zählt jede Minu­te – je eher der Betrof­fe­ne behan­delt wird, desto eher kann Fol­ge­schä­den ent­ge­gen­ge­wirkt werden.

REGIO­MED unter­hält meh­re­re Stro­ke Units im Ver­bund. Dies sind spe­zia­li­sier­te Ein­hei­ten der Dia­gno­stik und Behand­lung eines aku­ten Schlag­an­falls. Dane­ben gibt es eine über­ört­li­che Zusam­men­ar­beit mit dem STE­NO-Netz (Schlag­an­fall­netz­werk mit Tele­me­di­zin in Nord­bay­ern). Dr. von Rosen selbst möch­te die eta­blier­ten Spe­zi­al­ein­hei­ten vor Ort stär­ken, um dem Anspruch einer lücken­lo­sen Pati­en­ten­ver­sor­gung wei­ter­hin sicherzustellen.