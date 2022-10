Kulm­bach pflanzt – Akti­ons­tag für Kinder

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren Kulm­bach und Plant-for-the-Pla­net laden alle Kin­der der Klas­sen 3 bis 7 zum Akti­ons­tag ein: Am Sams­tag, 26. Novem­ber 2022 kön­nen 80 Kin­der spie­lend mehr über die Kli­ma­kri­se, Kli­ma­ge­rech­tig­keit und den Ein­fluss von Bäu­men auf unser Kli­ma ler­nen und wer­den Teil der Baum­pflanz­ak­ti­on in unse­rem Landkreis.

Bereits im August 2022 rie­fen die Wirt­schafts­ju­nio­ren Kulm­bach in gemein­sa­mer Akti­on mit der Stadt­för­ste­rin Car­men Hom­bach und der Orga­ni­sa­ti­on „Plant-for-the-Pla­net“ zur Spen­de auf, um so die Wie­der­auf­for­stung im Land­kreis Kulm­bach zu unter­stüt­zen. Inzwi­schen konn­ten so ins­ge­samt 7.434 Bäu­me finan­ziert werden.

Die Spen­den­ak­ti­on wird beglei­tet von einem Akti­ons­tag, der sich spe­zi­ell an Kin­der und Jugend­li­che aus dem Land­kreis rich­tet. Hier ler­nen die­se ganz kon­kret, wel­che Aus­wir­kun­gen die Kli­ma­kri­se hat und auch, wie sie selbst in Akti­on tre­ten kön­nen. Gleich­zei­tig wer­den Sie Teil der Baum­pflanz­ak­ti­on in unse­rem Landkreis.

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren und Plant-for-the-Pla­net laden herz­lich zum Mit­ma­chen ein

Wer kann teilnehmen?

alle Schüler/​Schülerinnen der 3. bis 7. Klas­se (indi­vi­du­ell oder als Schul­grup­pe) // (inter­es­sier­te Leh­re­rin­nen, Leh­rer und Eltern kön­nen sich eben­falls als Begleit­per­son anmelden)

Wann fin­det der Akti­ons­tag statt?

am Sams­tag, den 26. Novem­ber 2022 von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Wo fin­det der Akti­ons­tag statt?

Mark­graf-Georg-Fried­rich-Gym­na­si­um, Schieß­gra­ben 1, 95326 Kulmbach

Was erwar­tet die Schü­ler und Schü­le­rin­nen dort?

• Kin­der für Kin­der: Gleich­alt­ri­ge Botschafter*innen für Kli­ma­ge­rech­tig­keit tei­len ihr Wissen

• Aktu­el­les Wis­sen: Wie funk­tio­niert das Kli­ma? Was ist CO2? Wie sind Wohl­stand und Emis­sio­nen auf der Welt verteilt?

• Fähig­kei­ten: Umfas­sen­des Rhe­to­rik­trai­ning – anwend­bar bei Referaten

• Selbst­be­wusst­sein: Gemein­sam ent­wer­fen die Kin­der Aktionspläne

• Erle­ben: Die gro­ße Baum­pflanz­ak­ti­on macht Umwelt­schutz erfahrbar

Was kostet der Aktionstag?

Der Akti­ons­tag ist kosten­los – inklu­si­ve der Ver­pfle­gung für den gesam­ten Tag.

Wie kann ich mich anmelden?

Ganz ein­fach Online unter dem fol­gen­den Link: https://​www​.plant​-for​-the​-pla​net​.org/​d​e​/​a​c​a​d​e​m​i​e​s​/​v​i​e​w​/​?​i​d​=​7​0​1​1​v​0​0​0​0​0​1​7​y​Y​E​AAY

Seid dabei, wenn Kulm­bach pflanzt!

Wei­te­re Infos gibt es als pdf zum Down­load hier.

Die Akti­on „Kulm­bach pflanzt“

Gemein­sam mit der Stadt­för­ste­rin Car­men Hom­bach und der Orga­ni­sa­ti­on „Plant-for-the-Pla­net“ wol­len die Wirt­schafts­ju­nio­ren Kulm­bach noch in die­sem Jahr mehr als 5.000 Bäu­me auf einer 8.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Pflanz­flä­che im Land­kreis set­zen und damit gegen kah­le Wäl­der und deren Fol­gen vor­ge­hen. Die Wie­der­auf­for­stung der Gund­lit­zer Flä­che ist einer von vie­len Wegen, um etwas gegen den Kli­ma­wan­del zu tun. Finan­ziert wird die Akti­on über Spendengelder.

Die Wie­der­her­stel­lung ver­lo­re­ner Bäu­me ist für die Ver­hin­de­rung der Kli­ma­kri­se ent­schei­dend. Bäu­me bin­den Koh­len­stoff­di­oxid aus der Atmo­sphä­re und spei­chern den Koh­len­stoff in Blät­tern, Stäm­men und Wur­zeln, wodurch der im Boden gespei­cher­te Koh­len­stoff erhöht wird.

Durch die Wie­der­her­stel­lung der Wäl­der wird viel mehr erreicht als nur die Bekämp­fung der Kli­ma­kri­se. Indem wir dafür sor­gen, dass sich die Wäl­der erho­len, kön­nen wir den Ver­lust von Pflan­zen- und Tier­ar­ten ver­mei­den, die in die­sen Wäl­dern zu Hau­se sind. Zumal die Wäl­der 50% des gesam­ten Lebens auf unse­rem Pla­ne­ten beher­ber­gen. Die Rege­ne­rie­rung von Wäl­dern kann auch die loka­le Was­ser­qua­li­tät ver­bes­sern und die Ero­si­on verringern.

Plant-for-the-Pla­net

Plant-for-the-Pla­net ist eine glo­ba­le Bewe­gung zur Rena­tu­rie­rung von Wal­döko­sy­ste­men, um die Kli­ma­kri­se zu bewäl­ti­gen und den Ver­lust der bio­lo­gi­schen Viel­falt zu ver­hin­dern. Die Orga­ni­sa­ti­on bie­tet dazu eine Viel­zahl von Pro­jek­ten, Aktio­nen, Soft­ware Tools und Bera­tung für Orga­ni­sa­tio­nen auf der gan­zen Welt. Mehr zu Plant-for-the-Pla­net fin­den Sie unter https://​www​.plant​-for​-the​-pla​net​.org/​de/.

Wirt­schafts­ju­nio­ren Kulmbach

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ) Kulm­bach sind eine Ver­ei­ni­gung von jun­gen Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten aus allen Berei­chen der Wirt­schaft. Die WJ Kulm­bach gehö­ren den Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land (WJD) an, die mit mehr als 10.000 akti­ven Mit­glie­dern den größ­ten Ver­band von Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten unter 40 Jah­ren bil­den. Die Mit­glie­der enga­gie­ren sich ehren­amt­lich in diver­sen Pro­jek­ten in den Berei­chen Wirt­schaft, Poli­tik sowie Bil­dung und Sozia­les. Bun­des­weit ver­ant­wor­ten die Wirt­schafts­ju­nio­ren bei einer Wirt­schafts­kraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Aus­bil­dungs­plät­ze. Der Bun­des­ver­band WJD ist seit 1958 Mit­glied der mehr als 100 Natio­nal­ver­bän­de umfas­sen­den Juni­or Cham­ber. Mehr erfah­ren Sie unter www​.wjd​.de.

Inter­es­sier­te Unter­neh­mer und Füh­rungs­kräf­te hei­ßen die Wirt­schafts­ju­nio­ren zu ihren öffent­li­chen, monat­li­chen Mee­tings (Updates) gern will­kom­men. Alle Ter­mi­ne und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu dem Ver­ein mit mehr als 30 akti­ven und über 20 för­dern­den Mit­glie­dern ste­hen unter www​.wj​-kulm​bach​.de zur Verfügung.