Neu­es Live-Programm

22.04.2023, Nürn­berg – Mei­ster­sin­ger­hal­le, 20:00 Uhr

Die Pre­views für die Tour waren bereits inner­halb weni­ger Tage aus­ver­kauft. Jetzt star­tet Leon im Früh­jahr 2023 mit sei­nem neu­en Live-Pro­gramm „GUTE GEFÜH­LE“ so rich­tig durch

Ob sein Platz 1 Spie­gel-Best­sel­ler „BES­SER FÜH­LEN“, sei­ne rest­los aus­ver­kauf­ten Master-Clas­ses oder sein Pod­cast „Betreu­tes Füh­len“ mit Atze Schrö­der, der bereits über 3 Mil­lio­nen Abonennt*innen hat: Dr. Leon Wind­scheid hat die wis­sen­schaft­lich fun­dier­te Psy­cho­lo­gie auf die Kar­te gebracht und ist zwei­fel­los der Shoo­ting­star der Wis­sen­schafts­kom­mu­ni­ka­ti­on. Bei sei­ner ersten Live-Tour „Altes Hirn, neue Welt“ begei­ster­te er bereits meh­re­re zehn­tau­send Men­schen in aus­ver­kauf­ten Hal­len in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz, jetzt geht er mit sei­nem zwei­ten Pro­gramm „GUTE GEFÜH­LE“ auf Tour.

Psy­cho­lo­gie live – die­ses Ver­spre­chen hält Dr. Leon Wind­scheid, indem er sein Publi­kum in sei­nem neu­en Büh­nen­pro­gramm auf eine rasan­te Expe­di­ti­on in die sagen­um­wo­be­ne „Gefühls­welt“ mit­nimmt. Wie ent­steht ein Gefühl? War­um füh­len wir Men­schen über­haupt? Wie schafft man es, sich selbst zu mögen? Wann funk­tio­niert die Lie­be? Was macht Freund­schaft mit uns? Wie hei­len emo­tio­na­le Wun­den? Und was sind die guten Sei­ten von Angst, Trau­rig­keit und Wut? Dr. Leon Wind­scheid lie­fert Ant­wor­ten und ver­blüf­fen­de Ansät­ze, die uns unse­re Gefüh­le bes­ser ver­ste­hen las­sen. Der Psy­cho­lo­ge gewährt dabei über­ra­schen­de Ein­blicke in die neue­ste For­schung und lie­fert wis­sen­schaft­lich fun­dier­te Impul­se. Er zeigt, wie sehr unse­re toxisch posi­ti­ve Gesell­schaft unse­re Gefüh­le unter Druck setzt, wie man sich davon befreit und ob es über­haupt mög­lich ist, ein Leben nur mit guten Gefüh­len zu füh­ren. Wie immer bewaff­net mit Tipps und Denk­an­stö­ßen für unse­ren All­tag. So ent­steht eine Show vol­ler Live-Expe­ri­men­te mit dem Publi­kum, in der Lachen und Nach­denk­lich­keit per­fekt inein­an­der­grei­fen. Leon ser­viert fas­zi­nie­ren­de Wis­sen­schaft leicht bekömmlich.

Leon LIVE! Wer kommt, nimmt etwas für sich mit – und hat einen tol­len Abend. „GUTE GEFÜH­LE“ eben. Versprochen!

Neu ab 15.11.2022: Das Work­book zum Best­sel­ler „BES­SER FÜH­LEN – Ent­decke dich und die Geheim­nis­se dei­ner Gefühlswelten“.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.leon​wind​scheid​.de.

Tickets sind an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie unter www​.even​tim​.de erhältlich.