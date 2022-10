Die Bay­reu­ther Dia­lo­ge, eine jähr­lich statt­fin­den­de Kon­fe­renz von Stu­die­ren­den des Stu­di­en­gangs Phi­lo­so­phy and Eco­no­mics, fin­den in die­sem Jahr am 29. und 30. Okto­ber statt. Das dies­jäh­ri­ge The­ma: „Wir sind dann mal frei.“

Frei­heit ist eines der wert­voll­sten Güter, die die Welt braucht, und gleich­zei­tig eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen, vor der sie steht. Frei­heit jed­we­der Art wird auf unse­rem Pla­ne­ten ein­ge­schränkt, nicht zuletzt durch Krie­ge, Natur­ka­ta­stro­phen, Über­wa­chung und unge­klär­te Sicher­heits­fra­gen. Bei den Bay­reu­ther Dia­lo­gen wol­len sich die Stu­die­ren­den, Referent*innen und Teil­neh­mer eben mit die­sen Fra­gen beschäf­ti­gen: Wie frei ist der Mensch? Wie steht es um die Mei­nungs­frei­heit? Wie unfrei wer­den wir durch die Fol­gen des Kli­ma­wan­dels? Was bedeu­tet finan­zi­el­le Frei­heit? Wann fühlt man sich frei? Fra­gen über Fra­gen, die offe­ne Dis­kus­sio­nen wert sind.

Am Sams­tag wer­den neben Inter­views auch zwei Podi­ums­dis­kus­sio­nen statt­fin­den. Am Mor­gen geht es um „Sicher­heit und Recht und Frei­heit“, am Nach­mit­tag um „Wirt­schaft heu­te, Kli­ma mor­gen – nach uns die Sint­flut?“. Die Dis­kus­si­ons­run­de am Sonn­tag trägt den Titel „Mei­nungs– und Pres­se­frei­heit: Das wird man wohl noch sagen dürfen!“.

Als Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten konn­ten die Stu­die­ren­den unter ande­rem Dr. Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann, Vor­sit­zen­de des Ver­tei­di­gungs­aus­schus­ses des Bun­des­ta­ges, Armin Laschet, Mini­ster­prä­si­dent a.D. des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len, Wolf­gang Bos­bach, ehe­ma­li­ger stellv. Vor­sit­zen­der der CDU-Bun­des­tags­frak­ti­on und Micha­el Mül­ler, ehe­ma­li­ger Regie­ren­der Bür­ger­mei­ster von Ber­lin und Mit­glied des Bun­des­ta­ges gewinnen.

Außer­dem wer­den eine Kampf­pi­lo­tin, eine See­not­ret­te­rin bei Sea­Watch, meh­re­re Influencer*innen, Journalist*innen und ande­re Speaker*innen dabei sein.

„Wir sind sehr stolz auf unse­re Refe­rie­ren­den. Das sind extrem inter­es­san­te Men­schen, die viel zu erzäh­len haben. Vor allem aber freu­en wir uns, dass unser Mei­nungs­spek­trum so breit ist. Wir las­sen vie­le Ansich­ten zu Wort kom­men“, sagt Lysann Lenz, Mit­glied im Team Inhalt der Bay­reu­ther Dialoge.

Kar­ten für die Dia­lo­ge kön­nen online unter www​.bay​reu​ther​-dia​lo​ge​.de gekauft wer­den. Beim Dia­lo­ge Din­ner wer­den die Refe­rie­ren­den der Ver­an­stal­tung anwe­send sein, sodass man mit die­sen in den per­sön­li­chen Dia­log tre­ten kann.