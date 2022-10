Auf der Kreis­haupt­ver­samm­lung der FDP Bay­reuth-Land im Land­gast­hof Opel in Glas­hüt­ten wur­de der 34-Jäh­ri­ge Chri­sti­an Weber aus Träg­weis, einem Gemein­de­teil von Pot­ten­stein, mit gro­ßer Mehr­heit zum neu­en Kreis­vor­sit­zen­den sei­ner Par­tei gewählt. Der Fami­li­en­va­ter und Poli­zei­be­am­te arbei­tet zur Zeit als Refe­rent und Büro­lei­ter eines Abge­ord­ne­ten. In der Ver­gan­gen­heit war er stellv. Kreis­vor­sit­zen­der der FDP im Land­kreis Bay­reuth und Bezirks­vor­sit­zen­der der Jun­gen Libe­ra­len (JuLis) Ober­fran­ken – der Jugend- und Nach­wuchs­or­ga­ni­sa­ti­on der FDP. Seit 2021 gehört er als stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der dem Bezirks­vor­stand der FDP Ober­fran­ken an. Chri­sti­an Weber sitzt für die Jun­ge Liste (JL) im Stadt­rat und ist 3. Bür­ger­mei­ster sei­ner Hei­mat­stadt Pottenstein.

Die Wahl wur­de von Bezirks­rat Tho­mas Nagel, Vor­sit­zen­der des Bezirks­vor­stands der FDP Ober­fran­ken und Domi­nik Win­kel, Bezirks­vor­sit­zen­der der Jun­gen Libe­ra­len (JuLis) Ober­fran­ken gelei­tet. Unter den Anwe­sen­den befan­den sich u.a. Kreis­rat Prof. Dr. Her­mann Hie­ry und die Bay­reu­ther Stadt­rä­tin Lui­sa Fun­ke-Bar­jak. Die Neu­wahl des Kreis­vor­sit­zen­den ist not­wen­dig gewor­den, da Webers Vor­gän­ger zurück­ge­tre­ten war. Am wei­ter amtie­ren­den Kreis­vor­stand rund um Toni Sebald, Nico Pasch­kow­ski, Miri­am Weber, Yan­nick Wich und Fer­di­nand Schmie­der gab es kei­ne Veränderungen.