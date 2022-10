Der KS:BAM lädt zur neun­ten Run­de der belieb­ten kul­tur­päd­ago­gi­schen Prä­sen­ta­ti­ons­platt­form ein.

Am heu­ti­gen Mon­tag, 24. Okto­ber 2022 fin­det von 17 bis 18 Uhr in der Treff­bar des ETA Hoff­mann Thea­ters zum neun­ten Mal die Kultur.Stunde statt, eine Vor­stel­lungs­run­de für Anbieter:innen kul­tur­päd­ago­gi­scher Pro­jek­te, orga­ni­siert vom KS:BAM – Kultur.Service Bam­berg für Schu­len und Kitas, um Kul­tu­rel­le Bil­dung in Bil­dungs­ein­rich­tun­gen zu fördern.

Inner­halb einer Stun­de haben Kunst- und Kul­tur­schaf­fen­de und ‑ver­mit­teln­de ver­schie­de­ner Spar­ten die Mög­lich­keit, sich und ihre Pro­jek­te für Schu­len und Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen vor­zu­stel­len. Jede:r hat bewusst nur fünf Minu­ten Zeit, dann folgt sogleich die oder der Näch­ste. Der KS:BAM, die kom­mu­na­le Koor­di­nie­rungs­stel­le für Kul­tu­rel­le Bil­dung in Stadt und Land­kreis Bam­berg, möch­te so in locke­rer und kurz­wei­li­ger Atmo­sphä­re einen ersten per­sön­li­chen Kon­takt zwi­schen Lehr­kräf­ten, Päd­ago­gi­schen Fach­kräf­ten und Kulturpartner:innen her­stel­len, um den Beginn klei­ner und gro­ßer Koope­ra­ti­ons­pro­jek­te mit Kin­dern und Jugend­li­chen zu erleichtern.

Die dies­jäh­ri­ge Run­de gestal­ten Seli­na Bock, Car­los Cor­ti­zo, Johan­na Gal­efske, Seba­sti­an Geri­scher, Clau­dia Häne, Yes­si­ca Höpfl, Rahel Metz­ner, Andre­as Ulich, das ETA Hoff­mann Thea­ter mit Sophie Rin­tel­mann und Sas­kia Zink, die Muse­en der Stadt Bam­berg mit Eleo­no­ra Cagol sowie Dr. Bernd Bull­n­hei­mer von Main Con­nect. Sie stel­len ein bun­tes Ange­bot aus künst­le­ri­schen, musi­ka­li­schen, tän­ze­ri­schen, lite­ra­ri­schen, theater‑, museums‑, medi­en- und spiel­päd­ago­gi­schen Pro­jek­ten vor.

Alle Lehr­kräf­te, ganz gleich wel­cher Schul­art, sowie alle Päd­ago­gi­schen Fach­kräf­te sind herz­lich ein­ge­la­den, sich über das kul­tur­päd­ago­gi­sche Ange­bot zu infor­mie­ren. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung mit Anga­be des Namens und der Ein­rich­tung hilf­reich: kontakt@​ks.​bam.​de.

Die Ver­an­stal­tung Kultur.Stunde – Die Vor­stel­lungs­run­de fin­det am 24. Okto­ber 2022 von 17–18 Uhr in der Treff­bar des ETA Hoff­mann Thea­ters (Neben­ein­gang), E.T.A.-Hoffmann-Platz 1, 96047 Bam­berg statt.