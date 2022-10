AMTS­ZEIT DES CHRIST­KIN­DES WUR­DE UM EIN JAHR VERLÄNGERT

DIE ZWÖLF­JÄH­RI­GE LUI­SA WER­NER AUS SCHLÜS­SEL­FELD IST DAS BAM­BER­GER CHRIST­KIND 2022. EIGENT­LICH REPRÄ­SEN­TIERT DAS BAM­BER­GER CHRIST­KIND NUR EIN JAHR LANG, ALS OFFI­ZI­EL­LE BOT­SCHAF­TE­RIN, DIE WEIH­NACHTS­RE­GI­ON BAM­BERG STADT UND BAM­BERG LAND. EIGENT­LICH. NACH­DEM DAS BAM­BER­GER CHRIST­KIND ABER DURCH DIE CORO­NA BEDING­TEN AUF­LA­GEN, SPER­RUN­GEN UND ABSA­GEN IM VER­GAN­GE­NEN JAHR NAHE­ZU KEI­NEN OFFI­ZI­EL­LEN AUF­TRITT HAT­TE, WUR­DE DIE AMTS­ZEIT VON LUI­SA WER­NER KUR­ZER­HAND UM EIN WEI­TE­RES JAHR VER­LÄN­GERT. SCHON SEIT VIE­LEN JAH­REN HAT BAM­BERG EIN EIGE­NES CHRIST­KIND, DAS ALL­JÄHR­LICH ZUR ADVENTS­ZEIT IN IHR SCHÖ­NES WEI­ßES GEWAND SCHLÜPFT, UM BEI VIE­LEN AKTIO­NEN BZW. VER­AN­STAL­TUN­GEN FÜR VOR­WEIH­NACHT­LI­CHE STIM­MUNG ZU SORGEN.

Als offi­zi­el­le Reprä­sen­tan­tin der Weih­nachts­re­gi­on Bam­berg wird Lui­sa nicht nur den tra­di­tio­nel­len Bam­ber­ger Weih­nachts­markt auf dem Max­platz eröff­nen und in den Kran­ken­häu­sern der Regi­on Kin­der besu­chen son­dern auch an einer Viel­zahl von regio­na­len Advents­ver­an­stal­tun­gen in Stadt, Land­kreis, Schu­len, Alters­hei­men, sozia­len Ein­rich­tun­gen sowie bei kari­ta­ti­ven Weih­nachts­fei­ern teil­neh­men. Ab sofort haben wie­der alle Ver­ei­ne, Ein­rich­tun­gen, Insti­tu­tio­nen und Unter­neh­men die Mög­lich­keit das offi­zi­el­le Bam­ber­ger Christ­kind für eige­ne Weih­nachts­ak­tio­nen und Weih­nachts­fei­ern zu buchen. Für BUCHUNGS­AN­FRA­GEN für das Bam­ber­ger Christ­kind wen­den Sie sich bit­te an das Team vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg e.V. unter 0951 / 20 10 30 oder info@​stadtmarketing-​bamberg.​de.

Foto: Bam­ber­ger Christ­kind Lui­sa Wer­ner bleibt ein wei­te­res Jahr. Quel­le: Stadt­mar­ke­ting Bam­berg. Foto­graf: Bernd Oelsner