„Nach­dem das Senio­ren­kon­zert nun schon zwei­mal Pan­de­mie­be­dingt abge­sagt wer­den muss­te, wol­len wir es end­lich wie­der wagen“, freu­en sich die Ver­an­stal­ter Mar­tin Erz­feld, Lei­ter der Musik­schu­le Bam­berg, und Ste­fa­nie Hahn, Senio­ren­be­auf­trag­te der Stadt Bamberg.

Das 22. Senio­ren­kon­zert fin­det am Mitt­woch, den 26. Okto­ber 2022 um 14:30 Uhr in der Kon­zert­hal­le Bam­berg statt, erst­ma­lig im Hegel­saal. Auch in die­sem Jahr erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher wie­der ein eben­so kurz­wei­li­ges wie hoch­klas­si­ges Pro­gramm mit Künstler:innen jeden Alters. Von Beet­ho­ven bis Char­ly Tabor ist alles dabei, denn: Barock, Klas­sik und Swing ergän­zen sich aufs Beste. Dafür sor­gen Ottos Swing and Blues Band, der Chor der Bam­ber­ger Bäcker sowie der neu gegrün­de­te Senio­ren­chor, ver­schie­de­ne Ensem­bles der Musik­schu­le und natür­lich der sin­gen­de Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner.

Durch das Pro­gramm führt Mar­tin Erz­feld, der auch die Musi­ka­li­sche Gestal­tung managt, Ste­fa­nie Hahn zeich­net sich für die Orga­ni­sa­ti­on im Hin­ter­grund verantwortlich.

Kar­ten im Vor­ver­kauf sind nicht nur im Senio­ren­bü­ro der Stadt Bam­berg, Hein­richs­damm 1 (Mo – Do 08:00 – 12:00 Uhr) und im Rat­haus am ZOB zu erwer­ben, son­dern auch über den BVD Kar­ten­ser­vice in der Lan­gen Stra­ße 39/41 (Mo – Fr 09:00 – 18:00 Uhr, Sa 09:00 – 13:00 Uhr).

Wer einen Roll­stuhl­platz benö­tigt, kann die­sen Bedarf direkt in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le anmel­den – Tel: 0951 96 47 200. Der Ein­tritt beträgt 5 Euro.

Nähe­re Aus­künf­te erteilt auch ger­ne die Senio­ren­be­auf­trag­te Frau Ste­fa­nie Hahn unter Tel. 0951/871450