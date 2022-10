Die The­men der Sendung:

Pati­ent Wald: Jetzt trifft es die Buchen. (Mes­pel­brunn, Stei­ger­wald, …/​Unterfranken, Oberfranken)

Hit­ze, Trocken­heit, auf­ge­platz­te Rin­de – vie­le Buchen haben Son­nen­brand! Pil­ze und Insek­ten kön­nen leicht ein­drin­gen. Das Ster­ben wird beschleu­nigt. Bereits im Juli zeig­ten die Buchen brau­ne Blät­ter, ein Zei­chen des Kli­ma­wan­dels. Gro­ße Hoff­nung hat­ten För­ster und Wald­be­sit­zer in die Rot­bu­che gesetzt, doch das stil­le Ster­ben hat nun auch bei die­ser Baum­art in Fran­kens Wäl­dern ein­ge­setzt. Vie­le Buchen sind durch die Dür­re schlicht­weg verdurstet.

Locke­run­gen im Denk­mal­schutz: Son­nen­strom auf alten Dächern (Bamberg/​Oberfranken)

Haus­be­sit­zer rei­ben sich die Augen: Die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung lockert den bis­lang stren­gen Denk­mal­schutz, ein ent­spre­chen­des Gesetz soll kom­men­des Jahr in Kraft tre­ten. Damit soll die Ener­gie­wen­de vor­an­ge­trie­ben wer­den. Auf mög­lichst vie­len alten Häu­sern soll in Zukunft Solar­strom erzeugt wer­den kön­nen. Haus­be­sit­ze­rin­nen und ‑besit­zer sol­len bei Denk­mä­lern nach dem neu­en Gesetz sogar einen Anspruch auf Pho­to­vol­ta­ik bekom­men. Doch noch sind Fra­gen offen, wie Ener­gie­wen­de und Denk­mal­schutz rei­bungs­los zusam­men­ge­hen kön­nen. Eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung hat dabei Bam­berg zu mei­stern, denn die Stadt zählt wegen ihres histo­ri­schen Kerns zum UNESCO-Welterbe.

Von Fran­ken ins All: Satel­li­ten aus Würz­burg (Würzburg/​Unterfranken)

Wet­ter­vor­her­sa­ge, Fern­auf­klä­rung, Navi­ga­ti­on: Satel­li­ten sind die Grund­bau­stei­ne unse­rer ver­netz­ten Welt. Im Minia­tur­for­mat sol­len sie mög­lichst bald in Serie gehen. Am Würz­bur­ger Zen­trum für Tele­ma­tik (ZfT) tüf­teln Exper­ten an einer Fer­ti­gungs­stra­ße, in der die Klein­sa­tel­li­ten in Serie pro­du­ziert wer­den kön­nen. Das Deut­sche Zen­trum für Luft- und Raum­fahrt (DLR) unter­stützt mit Bun­des­mit­teln das ZfT beim Auf­bau einer Forschungsfabrik.

Ein Hüp­fer nach Tsche­chi­en: Grenz­ge­schich­ten aus Hohen­berg (Hohen­berg an der Eger /​Oberfranken)

Den Alten Milch­hof kennt in Hohen­berg an der Eger jeder. Mit­ten im Ort steht das Haus, das sei­ne Bezeich­nung „Milch­hof“ in der Zeit des 2. Welt­kriegs bekom­men hat. Die dama­li­ge Besit­ze­rin ver­teil­te von 1939 bis 1950 die ange­lie­fer­ten Milch­kon­tin­gen­te gegen Lebens­mit­tel­kar­ten an die Hohen­ber­ger. Spä­ter stand das Gebäu­de jah­re­lang leer und ver­fiel. Bis sich ein paar fin­di­ge und flei­ßi­ge Bür­ger des Anwe­sens annah­men und zum Leben erweck­ten. Sie grün­de­ten einen Ver­ein, kauf­ten das maro­de Haus und schaff­ten mit viel Eigen­lei­stung und ehren­amt­li­cher Arbeit ein Schmuck­stück, das künf­ti­gen Genera­tio­nen als Lern­ort zum The­ma „Gren­ze“ die­nen soll.

Auf dem Tan­dem: ein Wel­ten­bumm­ler in der Frän­ki­schen Schweiz (Eber­mann­stadt /​Oberfranken)

Fahr­rad fah­ren ist nicht nur gut fürs Kli­ma, son­dern auch für die Gesund­heit. Wenn man dadurch noch Land und Leu­te näher ken­nen lernt, dann ist das eine gro­ße Berei­che­rung. Chri­stoph Gocke hat über hun­dert Län­der ber­adelt – so auch unser Fran­ken­land. Die schön­sten Tou­ren fasst er in sei­nem Buch „Rad­tou­ren am Was­ser. Main­fran­ken & die Frän­ki­sche Schweiz“ zusam­men und die sind auch Tan­dem taug­lich. BR-Repor­te­rin Susan­ne Nord­hau­sen radelt mit Buch­au­tor Chri­stoph Gocke eine Traum­rou­te rund um Ebermannstadt.

