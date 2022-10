Acht der Besten der Besten wur­den von Unter­neh­men im Raum Bay­reuth ausgebildet

Etwas ganz Beson­de­res ist es, wenn jemand den besten Abschluss ganz Bay­erns oder gar ganz Deutsch­lands in einem Aus­bil­dungs­be­ruf schafft. Wer Zwei­fel dar­an gehabt haben soll­te, dass in Ober­fran­ken schlaue Köp­fe sit­zen, muss­te sich auf der Bun­des- und Bay­ern­be­sten-Ehrung der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth im Kai­ser­saal auf Klo­ster Banz eines Bes­se­ren beleh­ren lassen.

Nicht weni­ger als 15 Bay­ern- und sechs Bun­des­be­ste wur­den dort von Dr. Micha­el Waas­ner aus­ge­zeich­net, dem Prä­si­den­ten der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth. Sen­sa­tio­nel­le acht der Lan­des­be­sten und vier der Bun­des­be­sten wur­den von Unter­neh­men in Stadt und Land­kreis Bay­reuth ausgebildet.

Bay­reuth schlägt sie alle: Acht Lan­des- und vier Bayernbeste

Acht der Bay­ern- und vier der Bun­des­be­sten kom­men aus Unter­neh­men im Raum Bay­reuth, zwei Bay­ern- und ein Bun­des­be­ste aus dem Raum Bam­berg und zwei Bay­ern­be­ste aus dem Land­kreis Wun­sie­del. Je ein Bay­ern­be­ster kommt aus dem Raum Hof und aus den Land­krei­sen Kro­nach und Kulmbach.

Dr. Waas­ner: „Das ist eine außer­ge­wöhn­li­che Lei­stung, auf die Sie sehr stolz sein kön­nen und für die Sie heu­te zu Recht geehrt wer­den. Ich zie­he mei­nen Hut vor dem, was Sie in Ihren jun­gen Jah­ren voll­bracht haben!“

Rey Bre­gasi ist der beste deut­sche und damit auto­ma­tisch auch der beste baye­ri­sche Auto­ma­ten­fach­mann in der Fach­rich­tung Auto­ma­ten­me­cha­tro­nik (Aus­bil­dungs­be­trieb: Alo­is Dall­mayr Auto­ma­ten-Ser­vice GmbH & Co. KG, Bay­reuth), Jan­nik Hain der beste deut­sche Fach­in­for­ma­ti­ker Fach­rich­tung: System­in­te­gra­ti­on (TMT GmbH & Co. KG, Bay­reuth), der beste deut­sche Medi­en­tech­no­lo­ge Druck­ver­ar­bei­tung ist Leon Hütt­mann (SDV Win­ter GmbH, Wei­den­berg), die beste deut­sche Indu­strie­ke­ra­mi­ke­rin Deko­ra­ti­ons­tech­nik ist Julia Schmidt (Rosen­thal GmbH, Speichersdorf).

Auch vier der Bay­ern­be­sten wur­den im Raum Bay­reuth aus­ge­bil­det: Flo­ri­an Bezold, Pro­duk­ti­ons­me­cha­ni­ker – Tex­til (medi GmbH & Co. KG, Bay­reuth), Emil­lie Car­ra Ver­an­stal­tungs­kauf­frau (Braue­rei Gebr. Mais­el KG, Bay­reuth), Nadi­ne Kolb, Per­so­nal­dienst­lei­stungs­kauf­frau (Kolb + Sohn Per­so­nal­dienst­lei­stun­gen GmbH, Bay­reuth) und Marie-Lui­se Stel­ler, Buch­händ­le­rin (Buch­hand­lung Rupprecht GmbH).

Coro­nabe­dingt konn­te die Ehrung der Besten Bay­ern und Deutsch­lands im ver­gan­ge­nen Jahr nicht durch­ge­führt wer­den, wes­halb sie nun nach­ge­holt wur­de. „Wenn jun­ge Men­schen eine mehr­jäh­ri­ge beruf­li­che Aus­bil­dung erfolg­reich absol­vie­ren, ist dies allein schon ein Grund zum Fei­ern“, macht Dr. Waas­ner deut­lich.“ Wenn sie dies auch noch als Beste ihres Aus­bil­dungs­be­rufs in ganz Bay­ern bzw. in ganz Deutsch­land schaf­fen – dann darf zu Recht geju­belt werden.“

In das glei­che Horn schlägt Tho­mas Engel, Regie­rungs­vi­ze­prä­si­dent von Ober­fran­ken. „Sie haben außer­ge­wöhn­li­che, exzel­len­te Lei­stun­gen gezeigt, auf die Sie zu Recht stolz sein kön­nen.“ Wie bei Sport­lern spielt auch das Team im Hin­ter­grund eine wich­ti­ge Rol­le: Eltern,. Aus­bil­dungs­be­trieb, Aus­bil­de­rin­nen und Aus­bil­der, Berufs­schul­leh­rer und ‑leh­re­rin­nen, Prü­fe­rin­nen und Prü­fer. Er dankt auch der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth für ihren uner­müd­li­chen Ein­satz um die beruf­li­che Bildung.