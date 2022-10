Mit dem Kino­pro­gramm- und Ver­lei­her­preis 2022 wur­den im Ber­li­ner Kino Inter­na­tio­nal am 12. Okto­ber von der Staats­mi­ni­ste­rin für Kul­tur und Medi­en, Clau­dia Roth (Grü­ne), 209 Pro­gramm­ki­nos in ganz Deutsch­land gewür­digt. Die Jury prä­mier­te dabei Kinos für ihr kul­tu­rell her­aus­ra­gen­des Pro­gramm im Jahr 2021 mit Prei­sen in Höhe von 2.500 bis 20.000 Euro.

Nach Bam­berg gin­gen dabei gleich drei der Aus­zeich­nun­gen. Das Licht­spiel erhielt den mit 10.000 Euro dotier­ten Haupt­preis in der Kate­go­rie Doku­men­tar­film­pro­gramm sowie wei­te­re 10.000 Euro für sein her­aus­ra­gen­des all­ge­mei­nes Jah­res­film­pro­gramm. Das Ode­on wur­de für sein Jah­res­film­pro­gramm mit 7.500 Euro ausgezeichnet.

Dazu erklärt Clau­dia Roth: „Ich gra­tu­lie­ren den bei­den Kinos in Bam­berg für ihre beson­de­ren Film­pro­gram­me. Wenn wir die besten Kino- und Ver­lei­her­pro­gram­me des ver­gan­ge­nen Coro­na­jah­res aus­zeich­nen, wür­di­gen wir vor allem die vie­len Men­schen, die für das Über­le­ben der Kinos in Deutsch­land gekämpft haben. Allen unter­neh­me­ri­schen Risi­ken zum Trotz haben die Kino­be­trei­ber und Ver­lei­her dem deut­schen und euro­päi­schen Film auch in die­ser schwe­ren Kri­se die Büh­ne berei­tet, die er ver­dient. Vie­le von ihnen haben sich wei­ter für das Arthouse-Kino enga­giert, das in unver­gleich­li­cher Wei­se Raum bie­tet für künst­le­risch Uner­war­te­tes, Stö­ren­des und Inspi­rie­ren­des. Damit haben sie auch in Zei­ten mager gefüll­ter Kino­kas­sen für die Viel­falt des kul­tu­rell anspruchs­vol­len Kinos gesorgt. Die­se Viel­falt wol­len wir bewah­ren. Des­halb wird der Bund auch künf­tig ver­läss­li­cher Part­ner sein, wenn es dar­um geht, das Kino in der Flä­che und ins­be­son­de­re das (Arthouse) Pro­gramm­ki­no auch in Kon­kur­renz zu den gro­ßen Strea­ming-Platt­for­men zukunfts­fä­hig zu hal­ten. Das gilt umso mehr ange­sichts der Ener­gie­kri­se, in der wir mit Hoch­druck an wei­te­ren För­der­instru­men­ten arbeiten.“

Auch die grü­ne Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum, ihre grü­ne Land­tags­kol­le­gin Ursu­la Sowa und Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp gra­tu­lie­ren dem Licht­spiel und dem Ode­on zur Aus­zeich­nung und freu­en sich über die leben­di­ge Kino­kul­tur in Bam­berg, die Dia­na Linz und Ger­rit Zach­rich seit über zwei Jahr­zehn­ten in die Stadt zaubern.

Mit dem Spit­zen­preis für das beste Jah­res­film­pro­gramm 2021 wur­de das Luna Film­thea­ter in Lud­wigs­lust aus­ge­zeich­net. Den Spit­zen­preis für das beste Kin­der- und Jugend­film­pro­gramm erhielt das Casa­blan­ca Kino in Olden­burg. Der Spit­zen­preis für das beste Kurz­film­pro­gramm geht an das Casa­blan­ca in Och­sen­fuhrt. Die Ver­lei­her­prei­se 2022 für beson­de­re Lei­stun­gen bei der Ver­brei­tung künst­le­risch her­aus­ra­gen­der Fil­me erhiel­ten die Grand­film GmbH, die Farb­film Ver­leih GmbH sowie die Piffl Medi­en GmbH.