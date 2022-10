Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz hat den Land­kreis Bay­reuth, ver­tre­ten durch Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann, zum offi­zi­el­len „Unter­stüt­zer im Team Ener­gie­wen­de Bay­ern“ ernannt.

„Für den Land­kreis Bay­reuth haben die The­men Kli­ma­schutz und nach­hal­ti­ge Ener­gie­ver­sor­gung schon sehr lan­ge einen hohen Stel­len­wert“, wür­dig­te Regie­rungs­prä­si­den­tin Piwer­netz das Enga­ge­ment des Land­krei­ses bei der Ernen­nung. „Der Land­kreis Bay­reuth hat schon sehr früh­zei­tig ein Kli­ma­schutz­ma­nage­ment ein­ge­rich­tet und setzt sein Kli­ma­schutz­kon­zept kon­se­quent und mit viel­fäl­ti­gen Pro­jek­ten um. Von Beginn an hat der Land­kreis dabei auch sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit ver­schie­den­sten Bil­dungs­pro­jek­ten, Aktio­nen und Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gnen unter­stützt, selbst aktiv zu wer­den.“ Mitt­ler­wei­le hat sich der Land­kreis Bay­reuth zur Modell­re­gi­on in ver­schie­de­nen Berei­chen ent­wickelt, zum Bei­spiel als Bio­en­er­gie­re­gi­on, im Bereich der Mobi­li­tät und als Fair-Tra­de-Land­kreis. Auch beim Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien ist die Regi­on Vor­rei­ter: Die Strom­erzeu­gung über­trifft inzwi­schen den Ver­brauch um ein Drit­tel. Dar­über hin­aus teilt der Land­kreis sein Wis­sen und sei­ne Erfah­rung in Netz­wer­ken auf regio­na­ler und natio­na­ler Ebe­ne, bei­spiels­wei­se im Netz­werk der Euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg oder im bun­des­wei­ten Arbeits­kreis „Kom­mu­na­ler Kli­ma­schutz“. „Der Land­kreis Bay­reuth ist ein Vor­bild, das die Ener­gie­wen­de vor Ort vor­an­bringt und sich dafür ein­setzt, die Akzep­tanz und das Enga­ge­ment für die Ener­gie­wen­de in der Bevöl­ke­rung zu stei­gern“, beton­te Piwer­netz. „Genau das zeich­net einen Unter­stüt­zer im Team Ener­gie­wen­de Bay­ern aus!“

Land­rat Wie­de­mann bedank­te sich für die Aus­zeich­nung und ver­steht sie als Ansporn, die Kli­ma­schutz­pro­jek­te des Land­krei­ses enga­giert fort­zu­set­zen: „Wir kön­nen zwar auf lang­jäh­ri­ges Umwelt- und Kli­ma­schutz­en­ga­ge­ment zurück­blicken und mit Recht auf das Erreich­te stolz sein. Doch wenn wir nicht kon­se­quent und noch inten­si­ver mit unse­ren Kli­ma­schutz­ak­ti­vi­tä­ten fort­fah­ren, wer­den wir unse­rer Ver­ant­wor­tung für die näch­sten Genera­tio­nen nicht gerecht. Außer­dem liegt gera­de in der regio­na­len Strom­erzeu­gung mit erneu­er­ba­ren Ener­gien eine gro­ße Chan­ce, die Wirt­schafts­kraft des Land­krei­ses zu stär­ken und gleich­zei­tig unab­hän­gi­ger von Ener­gie­im­por­ten und glo­ba­len Kri­sen zu werden.“

Hin­ter­grund

Das „Team Ener­gie­wen­de Bay­ern“ (TEB) ist eine Initia­ti­ve des Baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums. Hier kön­nen alle mit­wir­ken, die sich für die Ener­gie­wen­de in Bay­ern enga­gie­ren. Die Regie­rung von Ober­fran­ken ist mit ihrem Ener­gie­ko­or­di­na­tor von Beginn an Part­ner im TEB. Sie ist regio­na­ler Ansprech­part­ner und Teil des Bera­ter­netz­werks. Mit der Ernen­nung zum „Unter­stüt­zer im TEB“ wer­den Kom­mu­nen, Unter­neh­men, Ver­ei­ne, Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und son­sti­ge Grup­pie­run­gen gewür­digt, die als Mul­ti­pli­ka­tor für die Gesell­schaft wirken.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie hier: Ener­gie­wen­de in Ober­fran­ken – Regie­rung von Ober­fran­ken (bay​ern​.de)