FRA­AS unter­stützt gemein­nüt­zi­ge Initia­ti­ve DUMUSSTKÄMPFEN!

Die bei­den Freun­de Andrea Pet­ko­vic und Jona­than ‚John­ny‘ Hei­mes gal­ten einst als Aus­nah­me­ta­len­te im deut­schen Ten­nis und träum­ten von der Welt­spit­ze. Doch ihre Wege trenn­ten sich früh. Wäh­rend Andrea Pet­ko­vic in die Welt­klas­se auf­stieg, kämpf­te John­ny gegen den Krebs und ums Überleben.

Zusam­men haben sie 2015 die gemein­nüt­zi­ge Initia­ti­ve DUMUSST­KÄMP­FEN! ins Leben gerufen.

Nach über 12 Jah­ren wur­de John­ny 2016 von sei­nem Leid erlöst. Den eigent­li­chen Kampf hat er aber nicht ver­lo­ren. Er ging viel­mehr als Gewin­ner vom Platz, hin­ter­ließ er doch mit DUMUSST­KÄMP­FEN! gro­ße Fuß­spu­ren. Sei­ne Initia­ti­ve lebt durch sei­ne Fami­lie und sei­ne Freun­de wei­ter und kämpft nach wie vor für an Krebs erkrank­te Kin­der und Jugendliche.

Wir von FRA­AS unter­stüt­zen die­se Initia­ti­ve: Wir glau­ben fest dar­an, dass Lei­den­schaft und Kampf­geist Ber­ge ver­set­zen kön­nen. Auch wenn wir John­ny nicht per­sön­lich kann­ten, bewegt uns sein Schick­sal und sein unbän­di­ger Wil­le sehr. John­ny ist für uns eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Daher unter­stüt­zen wir DUMUSST­KÄMP­FEN! natür­lich mit dem, was wir am Besten kön­nen: in Form einer Son­der-Edi­ti­on, bestehend aus Schal, Banda­na und Mützen.

Jedes ver­kauf­te Acces­soire geht mit 5 Euro direkt an John­nys tol­le Initiative.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: dumusst​ka​emp​fen​.de und fra​as​.com/​DMK

Über die V. FRA­AS GmbH

Das Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men V. Fra­as GmbH steht seit sei­ner Grün­dung im Jahr 1880 für Kom­pe­tenz im Bereich tex­ti­ler Acces­soires. In eige­nen Pro­duk­ti­ons­stät­ten sowohl am Haupt­sitz im ober­frän­ki­schen Helm­brechts als auch in den Fer­ti­gungs­wer­ken in Tsche­chi­en und in Chi­na wird gewebt, gewirkt, gestrickt und ver­edelt. V. FRA­AS beschäf­tigt welt­weit ca. 450 Mit­ar­bei­ter, 200 davon in Deutsch­land. 2020 erwirt­schaf­te­te die Unter­neh­mens­grup­pe einen Gesamt­um­satz von 30 Mio. Euro. Im Bereich Fashion hat sich V. FRA­AS in den letz­ten Jahr­zehn­ten die Posi­ti­on des Welt­markt­füh­rers im Bereich tex­ti­ler Acces­soires erar­bei­ten kön­nen. Seit 2006 ist die V. Fra­as GmbH mit einer eige­nen Mar­ke (FRA­AS – The Scarf Com­pa­ny) auf dem glo­ba­len Mode­markt ver­tre­ten und ver­treibt die Acces­soires in Deutsch­land unter ande­rem über einen eige­nen Store in Ber­lin sowie einen euro­pa­wei­ten Online-Store.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.fra​as​.com