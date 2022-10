LBV ehrt lang­jäh­ri­ge Akti­ve mit Enga­ge­ment-Preis und LBV-Medail­len – Medi­en­preis geht an BR-Repor­ter Lorenz Storch

Erfolg­rei­cher Natur­schutz in Bay­ern wäre ohne das Enga­ge­ment von zahl­rei­chen ehren­amt­lich Akti­ven nicht mög­lich. Im Rah­men sei­ner Jah­res­haupt­ver­samm­lung zeich­ne­te der baye­ri­sche Natur­schutz­ver­band LBV auf einem Gala-Ehren­abend im Fest­saal des Amber­ger Rat­hau­ses am 21. Okto­ber Men­schen aus, die sich für den Schutz der Natur im Frei­staat beson­ders stark machen. „Gefähr­de­te Vogel­ar­ten schüt­zen, Flä­chen pfle­gen oder Kin­dern und Jugend­li­chen die Natur näher­brin­gen. Der LBV setzt sich für den Natur­schutz vor Ort ein und allen, die das in unse­rem Namen tun, möch­te ich für ihr beein­drucken­des Enga­ge­ment dan­ken“, sagt der LBV-Vor­sit­zen­de Dr. Nor­bert Schäf­fer. Akti­ve Mit­glie­der und lang­jäh­ri­ge Kreis­grup­pen­vor­sit­zen­de wur­den für ihre ehren­amt­li­che Tätig­keit heu­te geehrt.

Die LBV-Medail­le als höch­ste ver­bands­ei­ge­ne Aus­zeich­nung erhiel­ten Mit­glie­der, die durch beson­de­ren Ein­satz die Zie­le und die Arbeit des LBV för­dern. Dr. Rüdi­ger Die­tel (Roth-Schwa­bach) wur­de für sein her­aus­ra­gen­des, jahr­zehn­te­lan­ges Enga­ge­ment als Vor­stand der LBV-Stif­tung Baye­ri­sches Natur­er­be geehrt. Wei­te­re Medail­len gin­gen an Die­ter Kaus (Nürn­berg), Richard Straub (Ebers­berg), Erich Schif­fel­holz (Kulm­bach) sowie Ulrich Leicht (Coburg).

Mit dem LBV-Enga­ge­ment-Preis zeich­ne­te der baye­ri­sche Natur­schutz­ver­band auch in die­sem Jahr akti­ve Mit­glie­der für ihr jahr­zehn­te­lan­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment im LBV aus. Die acht Preisträger*innen sind: Mar­ga­re­ta Loscher (Neustadt/​Aisch), Mar­tin Zell­ner (Frey­ung-Gra­fen­au), Robert Meck­lin­ger (Ost­all­gäu), Wer­ner Bronn­hu­ber (Aich­ach-Fried­berg), Cor­du­la Kel­le-Din­gel (Kro­nach), Dr. Hen­ning Fromm (Mies­bach), Mar­kus Liebl (Neu­stadt-Wei­den) und Peter Heinzlmei­er (Pfaf­fen­ho­fen).

Zum drit­ten Mal ver­gab der LBV auch einen Nach­wuchs-Enga­ge­ment-Preis an akti­ve Mit­glie­der, die mit inno­va­ti­ven Ideen, gelun­gen Koope­ra­tio­nen oder groß­flä­chig wirk­sa­men Aktio­nen die Arbeit des LBV beson­ders unter­stüt­zen. Die zehn Preisträger*innen sind: Basti­an For­kel (Coburg), Fran­zis­ka und Max Tank (Ans­bach), Hei­ke Her­zig, Bern­hard Pell­kofer und Agnes Wilms (Din­gol­fing-Land­au), Valen­ti­na Babl und Danie­la Vogl (Cham), Leah Rei­ter (Mühl­dorf) sowie Jonas Voll­hardt (NAJU im LBV).

Dar­über hin­aus ehr­te der LBV fünf Kreis­grup­pen­vor­sit­zen­de für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment: Erich Schif­fel­holz (Kulm­bach, 20 Jah­re), Frank Rei­ßen­we­ber (Coburg, 30 Jah­re), Hubert Szücs (Rottal/​Inn, 10 Jah­re), Harald Vor­berg (Schwein­furt, 10 Jah­re) und Chri­sti­an Brum­mer (Lands­hut, 20 Jahre).

Der Medi­en­preis ging in die­sem Jahr an Lorenz Storch, Jour­na­list beim Baye­ri­schen Rund­funk, für sei­ne über­zeu­gen­de, fach­lich fun­dier­te und aus­ge­wo­ge­ne Bericht­erstat­tung über Natur­schutz­the­men, unter ande­rem rund um die Energiewende.

Zur LBV-Dele­gier­ten­ver­samm­lung

Die Dele­gier­ten­ver­samm­lung ist das Par­la­ment des LBV und tagt ein­mal jähr­lich. 72 Kreis­grup­pen ent­sen­den gewähl­te Vertreter*innen, wel­che die gro­ße Linie des Ver­bands dis­ku­tie­ren und inhalt­li­che Schwer­punk­te setzen.

Über den LBV

1909 gegrün­det ist der LBV der älte­ste Natur­schutz­ver­band in Bay­ern und zählt aktu­ell über 110.000 Unter­stüt­ze­rin­nen und Unter­stüt­zer. Der LBV setzt sich durch fach­lich fun­dier­te Natur- und Arten­schutz­pro­jek­te sowie Umwelt­bil­dungs­maß­nah­men für den Erhalt einer viel­fäl­ti­gen Natur und Vogel­welt im Frei­staat ein. Mehr Infos: www​.lbv​.de/​u​e​b​e​r​-​uns.