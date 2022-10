Halb­sei­ti­ge Sper­rung vom 24. Okto­ber bis vor­aus­sicht­lich 23. Dezember

In der Orts­durch­fahrt Scheß­litz (St 2190) wird in der Haupt­stra­ße im Bereich der Eng­stel­le ein Gebäu­de teil­wei­se abge­bro­chen und wie­der neu auf­ge­baut. Die Arbei­ten begin­nen am Mon­tag, 24. Okto­ber und dau­ern vor­aus­sicht­lich bis zum 23. Dezem­ber an. In die­ser Zeit muss die Orts­durch­fahrt halb­sei­tig gesperrt werden.

Die Ver­kehrs­füh­rung erfolgt mit­tels Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung. Aus Rich­tung Wür­gau kom­mend kann der Ver­kehr an der Bau­stel­le vor­bei­fah­ren. Der Ver­kehr aus Rich­tung Bam­berg kom­mend wird ab der Kreu­zung in der Orts­mit­te über den Alten­bach (St 2187) und die Wil­helm-Speng­ler-Stra­ße umgeleitet.

Außer­dem wird der Geh­weg im Bau­stel­len­be­reich beid­sei­tig gesperrt. Die Fuß­gän­ger wer­den über den Park­platz neben dem Rat­haus umgeleitet.

Um Beach­tung und Ver­ständ­nis wird gebeten.