Die aktu­el­le Bele­gungs­la­ge des Anker­zen­trums Bam­berg beträgt rund 2200 Per­so­nen. Hin­zu kom­men zahl­rei­che Geflüch­te­te, die in städ­ti­schen oder pri­va­ten Unterkünften…

Zu einer tele­fo­ni­schen Sprech­stun­de am Mon­tag, 24. Okto­ber 2022, 12 bis 14 Uhr, lädt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke ein. Alle Bürgerinnen…

Bam­ber­ger Fund­bü­ro geschlos­sen

Das Fund­bü­ro des Ord­nungs­am­tes im Rat­haus am ZOB ist am Don­ners­tag, 20. Okto­ber und am Frei­tag, 21. Okto­ber geschlossen.