Am Sonn­tag, den 23. Novem­ber fin­det eine geführ­te Wan­de­rung des DAV Bay­reuth von Burg­gail­len­reuth zum Drui­den­hain statt. Treff­punkt ist um 09.30 Uhr der Grü­ne­wald­park­platz in Bay­reuth oder um 10.15 Uhr am Aus­gangs­punkt Park­platz direkt am Orts­ein­gang von Burg­gail­len­reuth von Leutz­dorf kom­mend auf der lin­ken Seite.

Vom Park­platz geht es zunächst über Win­disch­gail­len­reuth, vor­bei an der Mogast­höh­le zum Drui­den­hain und wei­ter nach Wohl­manns­ge­sees, wo eine Ein­kehr im Gast­hof Haid geplant ist. Zurück geht es unter­halb am Kre­mers­berg vor­bei zum Parkplatz.

Die Wan­der­zeit für die 9 km beträgt etwa 3 1/4 Std. bei 292 Höhen­me­tern. Für die Wan­de­rung ist eine ver­bind­li­che Anmel­dung erfor­der­lich. Anmel­dung und wei­te­re Aus­künf­te bei Gott­fried Weiß, Tele­fon 0921–980461