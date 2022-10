Im Rah­men der Akti­ons­wo­chen Gesund­heit fin­det am Mitt­woch, 26. Okto­ber der Vor­trag „Ist mein Kör­per schön genug? Spu­ren­su­chen zwi­schen Selb­st­op­ti­mie­rung und Selbst­an­nah­me“ statt. Ab 19 Uhr spricht Prof. Dr. med. Jür­gen Dol­de­rer, Kli­nik­di­rek­tor, Fach­arzt für Pla­sti­sche und Ästhe­ti­sche Chir­ur­gie und Fach­arzt für Chir­ur­gie, über sei­nen All­tag als Pla­sti­scher Chir­urg. Dabei erzählt er, war­um Men­schen zu ihm kom­men, was mög­lich ist und wel­che Kon­se­quen­zen das mit sich bringt. Er erklärt aber auch offen, was er aus ethi­schen Grün­den in der Pla­sti­schen Chir­ur­gie ablehnt. Gemein­sam mit dem Publi­kum begibt sich der Refe­rent auf einen Ein­blick in die Welt zwi­schen Ästhe­tik und den gro­ßen Fra­gen zum Schön­heits- und Selbstwertgefühl.

Ver­an­stal­tungs­ort ist der Semi­nar­raum im Hof, Evan­ge­li­sches Zen­trum Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Stra­ße 24, 95444 Bay­reuth. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.