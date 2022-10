17.000 Euro aus der Regi­on für die Region

Fünf gemein­nüt­zi­ge Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen aus Coburg und Lich­ten­fels dür­fen sich über För­de­rung aus der Stif­tung der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels freuen.

Seit mehr als 25 Jah­ren unter­stützt die Stif­tung der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels gemein­nüt­zi­ge Pro­jek­te und Vor­ha­ben in der Regi­on Coburg und Lich­ten­fels. „Unser Han­deln ist geprägt von der Ver­bun­den­heit mit den Men­schen in der Regi­on und der Ver­ant­wor­tung, die wir in und für unse­re Hei­mat über­neh­men. Als ein­zi­ges Kre­dit­in­sti­tut ver­fügt die Spar­kas­se über eine eige­ne loka­le Stif­tung und hat sich damit die För­de­rung unse­rer Hei­mat dau­er­haft auf die Fah­nen geschrie­ben“, unter­streicht der Stif­tungs­vor­stand Dr. Mar­tin Faber. Im Rah­men der jähr­li­chen Stif­tungs­über­ga­be über­reich­ten die Stif­tungs­vor­stän­de Dr. Mar­tin Faber und Roland Vogel ins­ge­samt 17.000 Euro an fünf gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen und Vereine.

Spar­kas­sen­stif­tung för­dert Bro­schü­re „Gesam­mel­te Welten“

Unter ande­rem durf­te sich die Cobur­ger Lan­des­stif­tung über eine För­de­rung freu­en. Die Bro­schü­re „Gesam­mel­te Wel­ten“ von Dr. Eck­hard Mön­nig ist ein Begleit­heft zur gleich­na­mi­gen Son­der­aus­stel­lung, die im Som­mer 2023 im Natur­kun­de-Muse­um in Coburg gezeigt wird. Bei die­sem kul­tu­rel­len Pro­jekt dreht es sich um Cobur­ger Natu­ra­li­en­ka­bi­net­te des Her­zog­li­chen Gym­na­si­ums, des Erb­prin­zen Franz Fried­rich Anton, das barocke Natu­ra­li­en­ka­bi­nett der Eli­sa­beth von Sach­sen-Mei­nin­gen und das Her­zog­li­che Natu­ra­li­en­ka­bi­nett der Prin­zen Ernst und Albert, aus dem sich das heu­ti­ge Natur­kun­de­Mu­se­um ent­wickel­te. Im Umfeld des Cobur­ger Her­zo­g­hau­ses und die­ser Natu­ra­li­en­ka­bi­net­te ent­stan­den eini­ge inter­es­san­te natur­hi­sto­ri­sche For­schun­gen. Hier­bei sind ins­be­son­de­re der Che­mi­ker Andre­as Liba­vi­us (1558–1616), der Vogel­kund­ler Adam Fer­di­nand von Pernau (1660–1731) und der Uni­ver­sal­ge­lehr­te Johann Chri­stoph Mat­thi­as Rei­necke (1770–1818) als Ent­decker der Evo­lu­ti­ons­leh­re zu nennen.

Ein Zau­ber­tisch im Pflegealltag

Dar­über hin­aus unter­stütz­te die Stif­tung der Spar­kas­se den För­der­ver­ein Neu­stadt zur Pfle­ge demen­z­er­krank­ter Men­schen. Mit der Spen­de wur­de eine soge­nann­te Tover­ta­fel – zu Deutsch Zau­ber­tisch – für das AWO-Senio­ren­zen­trum in Neu­stadt bei Coburg ange­schafft. Die Pfle­ge­in­no­va­ti­on ermög­licht das inter­ak­ti­ve Spie­len für Men­schen in unter­schied­li­chen Pha­sen der Demenz. Durch Licht­pro­jek­tio­nen auf einem Tisch oder den Boden wer­den Men­schen auf spie­le­ri­sche Wei­se phy­sisch, kogni­tiv und sozi­al geför­dert. „Mit der Tover­ta­fel wer­den Aspek­te wie Apa­thie auf­ge­löst und Glücks­mo­men­te, Erfolgs­er­leb­nis­se oder Teil­ha­be geför­dert. Damit hat es einen posi­ti­ven Ein­fluss auf das Wohl­be­fin­den und schafft Frei­räu­me für die Pfle­ge­teams“, stell­te Wolf­gang Loh­mann, der erste Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins begei­stert fest.

Auf Frie­den bauen

Als drit­tes Pro­jekt durf­ten sich die Gemein­de Mee­der sowie die Pfarr­äm­ter Mee­der und Beu­er­feld über eine Spen­de für die Akti­vi­tä­ten rund um den 370. Cobur­ger Frie­dens­dank freu­en. Seit 1651 fei­ert die Pfar­rei Sankt Lau­ren­ti­us das Frie­dens­dank­fest. Bis heu­te hält die Gemein­de Mee­der an die­ser Tra­di­ti­on fest und lädt alle 10 Jah­re zum gro­ßen Geden­ken ein. Unter dem Mot­to „Auf Frie­den bau­en“ gab es rund um den Fest­tag am 21. August 2022 ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm mit Vor­trä­gen, Hei­mat­spiel Musi­ca­lauf­füh­run­gen sowie dem Markt­fest zum Abschluss. „Mit dem Dank­fest wol­len wir uns für den Frie­den ein­set­zen und Men­schen zum Nach­den­ken bewe­gen. Seit die­sem Jahr zählt der Cobur­ger Frie­dens­dank zum imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­be“, unter­streicht Bernd Höfer, Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Mee­der, die Bedeutung.

Gemein­sam mehr können

Die ver­gan­ge­nen bei­den Pan­de­mie-Jah­re haben bei zahl­rei­chen Schü­le­rin­nen und Schü­lern zu spür­ba­ren Lücken und Rück­stän­den im Lern­stoff geführt. Dadurch ist ein erheb­li­cher Nach­hol­be­darf ent­stan­den. Mit­hil­fe der För­de­rung aus der Stif­tung der Spar­kas­se konn­te die con­nect-Schü­ler­aka­de­mie eine Lern­wo­che in den bei­den Oster­fe­ri­en­wo­chen durch­füh­ren. Ins­ge­samt wur­den 43 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 5. bis 9. Klas­se betreut. In den Unter­richts­ein­hei­ten wur­den Inhal­te zu Kern­fä­chern in locke­rer Atmo­sphä­re ver­mit­telt und Lern­tech­ni­ken erprobt. Durch ein abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm wur­de zudem die Auf­nah­me­fä­hig­keit der Jugend­li­chen sowie der Lern­spaß erhöht. Die teil­neh­men­den Kin­der und deren Eltern waren begei­stert. Durch die Mehr­kön­ner-Aka­de­mie konn­te Wis­sen ver­tieft oder neu auf­ge­baut wer­den und die Kin­der kamen fröh­lich und gut gelaunt aus den Unter­richts­ein­hei­ten. „Ein Schü­ler hat­te bei­spiels­wei­se geäu­ßert, dass er end­lich die Bruch­rech­nung ver­stan­den hat. Ein wei­te­rer, dass er gar nicht wuss­te, dass man auch mit Spie­len ler­nen kann“, bestä­tig­te der Con­nect-Geschäfts­füh­rer Rene Lei­bold den erfolg­rei­chen Verlauf.

Thea­ter zu den Men­schen bringen

Seit mitt­ler­wei­le 29 Jah­ren enga­giert sich der Frän­ki­sche Thea­ter­som­mer, um pro­fes­sio­nel­le Thea­ter­auf­füh­run­gen direkt zu den Men­schen in unse­rer Hei­mat zu brin­gen. Dabei macht das Ensem­ble mit sei­ner fahr­bah­ren Wan­der­büh­ne an etwa 70 Stand­or­ten in ganz Ober­fran­ken Halt. Dies erfor­dert ein hohes Maß an Mobi­li­tät. Die Akzep­tanz bei den Zuschau­ern war grö­ßer als erwar­tet. Damit waren die Raum­ka­pa­zi­tä­ten in den Trans­port­fahr­zeu­gen völ­lig aus­ge­schöpft, zusätz­li­che Trans­port­fahr­ten wur­den not­wen­dig. Für Abhil­fe soll ein Trans­port­an­hän­ger sor­gen, in dem das benö­tig­te Equip­ment aus­rei­chend Platz fin­det. Die­sen – aus öko­lo­gi­scher sowie öko­no­mi­scher Sicht not­wen­di­gen Anhän­ger – hat der Frän­ki­sche Thea­ter­som­mer nun ange­schafft. Als lang­jäh­ri­ger Part­ner des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers hat die Stif­tung der Spar­kas­se die Anschaf­fung mit einer erheb­li­chen Sum­me gefördert.

Die Stif­tung der Spar­kas­se Coburg – Lichtenfels

Die Stif­tung der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels wur­de 1996 anläss­lich des 175. Jubi­lä­ums der Ver­ei­nig­te Cobur­ger Spar­kas­sen – einem der bei­den Vor­gän­ger­in­sti­tu­te der heu­ti­gen Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels – ins Leben geru­fen. Dotiert war die Stif­tung mit einem Grund­stock­ver­mö­gen in Höhe von drei Mil­lio­nen DM. Im Zuge der Neu­bil­dung der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels brach­te die dama­li­ge Kreis­spar­kas­se Lich­ten­fels rund eine Mil­li­on Euro als Zustif­tung ein. Somit liegt das Stif­tungs­ver­mö­gen heu­te bei 2,5 Mil­lio­nen Euro.

Die Ver­wen­dung der Mit­tel begrenzt bzw. kon­zen­triert sich auf Pro­jek­te im Raum Coburg und Lich­ten­fels, also exakt auf das Geschäfts­ge­biet der Spar­kas­se. Dabei kann die Stif­tung gemäß ihrer Sat­zung aus­schließ­lich gemein­nüt­zi­ge Vor­ha­ben aus den Berei­chen Alten­pfle­ge, Jugend­pfle­ge und ‑für­sor­ge, Natur- und Umwelt­schutz, Völ­ker­ver­stän­di­gung sowie Sport und Kul­tur unterstützen.

Seit dem ersten Aus­schüt­tungs­ter­min im Jahr 1997 konn­ten bereits 274 Vor­ha­ben mit rund 1.300.000 Euro durch die Stif­tung der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels geför­dert werden.

Um die lang­fri­sti­ge För­de­rung dau­er­haft zu erhal­ten, muss das Stif­tungs­ver­mö­gen gemäß der Sat­zung dau­er­haft und unge­schmä­lert erhal­ten blei­ben. Daher kön­nen und wer­den aus­schließ­lich die Erträ­ge aus den Stif­tungs­mit­teln aus­ge­schüt­tet. Stif­tun­gen in der Spar­kas­sen-Finanz­grup­pe Mit 760 gemein­nüt­zi­gen Stif­tun­gen ist die Spar­kas­sen-Finanz­grup­pe die stif­te­risch enga­gier­te­ste Unter­neh­mens­grup­pe in Deutsch­land. Durch die gro­ße Anzahl und die regio­na­le Akti­vi­tät der Stif­tun­gen wird eine flä­chen­decken­de und dezen­tra­le För­de­rung gewähr­lei­stet. Mit ihrem gesam­ten gesell­schaft­li­chen Enga­ge­ment ist die Spar­kas­sen-Finanz­grup­pe seit lan­gem der größ­te nicht­staat­li­che För­de­rer von Kunst und Kul­tur in Deutsch­land. Das glei­che gilt in der Sport­för­de­rung. Hier zeigt die Grup­pe Prä­senz in allen wesent­li­chen Berei­chen – im Brei­ten- und Spit­zen­sport eben­so wie im Behin­der­ten­sport und in der Nachwuchsförderung.