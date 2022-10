Erik Konietz­ko & Band

Erik Konietz­ko ist Bad Staf­fel­stei­ner und stu­dier­te Lehr­amt Musik für Gym­na­si­en und seit 2021 Orgel in Würz­burg. Sei­ne musi­ka­li­sche Aus­bil­dung und Kar­rie­re begann er als ehe­ma­li­ger Orgel­schü­ler von Tho­mas Snie­hot­ta und Georg Hagel in Bad Staf­fel­stein. Sei­ne gro­ße Lie­be aber ist die Lie­der­ma­cher­sze­ne, bei der Tex­te und Musik ent­we­der ori­gi­när bear­bei­tet oder selbst geschrie­ben sind. Bekannt und bei der KIS bereits mehr­fach auf­ge­tre­ten ist er als Künst­ler, der sich selbst beglei­tet oder auch in grö­ße­rem Rah­men mit Begleit­band. Sei­ne gro­ßen Vor­bil­der für gesell­schafts­kri­ti­sche und poli­ti­sche Lie­der sind Kon­stan­tin Wecker, Han­nes Wader oder Wolf Bier­mann, jedoch spielt er auch ger­ne Stücke, die Geschich­ten erzäh­len oder ein­fach lyrisch schön sind, wie von Rein­hard Mey. In den letz­ten Jah­ren sind es ver­mehrt auch immer mehr Eigen­kom­po­si­tio­nen. Also ein sehr pro­fes­sio­nel­ler, typi­scher, sehr viel­sei­ti­ger Lie­der­ma­cher, Sin­ger-Song­wri­ter, wie sie im eng­li­schen Raum, oder Chan­son­nier, wie sie fran­zö­si­schen Sprach­raum bezeich­net werden.

Die Ver­an­stal­tung ent­spricht genau dem ori­gi­nä­ren Kon­zept der KIS: Künst­lern aus der eige­nen Stadt und dem Ober­main­ge­biet eine Büh­ne bie­ten und sie dar­in bestär­ken, selbst etwas zu machen und sich nicht nur von dem trei­ben zu las­sen, was die über­re­gio­na­le oder inter­na­tio­na­le Kul­tur­sze­nen so alles anbieten.

Die KIS-Ver­an­stal­tung beginnt um 19.30 Uhr. Ein­tritts­kar­ten gibt es beim Kur und Tou­ris­mus Ser­vice in Bad Staf­fel­stein, über die Home­page der KIS www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.de und an der Abend­kas­se, die ab 19.00 Uhr geöff­net ist.

