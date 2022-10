För­der­be­schei­de für ehren­amt­lich Engagierte

Land­rat Dr. Her­mann Ulm und LEA­DER-Mana­ge­rin Mari­on Ros­sa-Schu­ster konn­ten bereits zum sech­sten Mal in fei­er­li­chem Rah­men För­der­be­schei­de für das LEA­DER-Pro­jekt „Unter­stüt­zung Bür­ger­en­ga­ge­ment“ überreichen.

Bei dem offi­zi­el­len Über­ga­be­ter­min im Land­rats­amt begrüß­ten Land­rat Dr. Her­mann Ulm und LEA­DER-Mana­ge­rin Mari­on Ros­sa-Schu­ster Bür­ger­mei­ster Frie­pes aus Wei­lers­bach sowie Ver­tre­ter der Eltern­in­itia­ti­ve „Bike­park“ aus Wei­lers­bach und des Frän­ki­sche Schweiz-Ver­eins Orts­grup­pe Eggols­heim, die jeweils eine Zusa­ge über einen LEA­DER-Zuschuss für ihre bei­den bean­trag­ten Pro­jek­te in Emp­fang neh­men durften.

Mit dem Pro­jekt „Unter­stüt­zung Bür­ger­en­ga­ge­ment“ ist es mög­lich, auch Kleinst-Pro­jek­te mit bis zu 2.500 Euro finan­zi­ell zu unter­stüt­zen. Ziel ist es, ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment in der Regi­on unbü­ro­kra­tisch mit einem Zuschuss zu beloh­nen und zu fördern.

Die Eltern­in­itia­ti­ve „Bike­park“ möch­te in Wei­lers­bach mit einem klei­nen, frei zugäng­li­chen Bike­park auf einem gemein­de­ei­ge­nen Grund­stück in Sport­platz­nä­he einen Treff­punkt für Kin­der, Eltern und Groß­el­tern in Wei­lers­bach schaf­fen. Damit wird genera­tio­nen­über­grei­fend die dörf­li­che Infra­struk­tur gestärkt und die Frei­zeit­mög­lich­kei­ten für Kin­der, Jugend­li­che und Fami­li­en ver­bes­sert. Dar­über hin­aus wird nega­ti­ven Erschei­nun­gen des immer belieb­te­ren Bik­ens auf Wild­pfa­den in der Natur ent­ge­gen­ge­wirkt und damit Wald, Flur und Wild­tie­re geschont. Das Pro­jekt Bike­park wird von den Mit­glie­dern der Eltern­in­itia­ti­ve mit ehren­amt­li­cher Eigen­lei­stung (Anle­gen von Bah­nen, Bau­en von Wip­pen und Sprung­schan­zen etc.). umge­setzt. Die Zuschuss-Zusa­ge über 2.500 € nahm stell­ver­tre­tend für alle betei­lig­ten Eltern Mar­co Kai­ser entgegen.

Der Frän­ki­sche Schweiz-Ver­ein Orts­grup­pe Eggols­heim unter der Feder­füh­rung von Otto Zoll­ner beab­sich­tigt, an der Mari­en­grot­te Drü­gen­dorf auf der lan­gen Mei­le eine Kul­tur­ta­fel auf­zu­stel­len. Die ehren­amt­lich errich­te­te und unter­hal­te­ne Grot­te liegt an einem belieb­ten Wan­der­weg und stark fre­quen­tier­ten Mon­tain­bike-Strecke – und dar­über hin­aus an einem uralten Wall­fahrts­weg. Die Infor­ma­ti­ons­ta­fel soll über die Histo­rie infor­mie­ren und auf die­se Wei­se sowohl christ­li­che Wer­te als auch das Tra­di­ti­ons­be­wusst­sein stär­ken und nicht zuletzt als Ort der Begeg­nung und als Treff­punkt für Alt und Jung die­nen. Die Mög­lich­keit zu Ein­kehr und Medi­ta­ti­on an der Grot­te berei­chert die Wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz und wirkt sich posi­tiv auf die Gesund­heit von Ein­woh­nern und Besu­chern aus. Die durch die Kul­tur­ta­fel ver­mit­tel­ten Infor­ma­tio­nen über die Geschich­te der Mari­en­grot­te und das Wall­fahrts­we­sen stär­ken das kul­tu­rel­le Pro­fil der Regi­on. Die För­der­hö­he für die­ses Pro­jekt beträgt 605 €.

Eben­falls eine För­der­zu­sa­ge erhielt die Kul­tur­in­itia­ti­ve Büssing Forch­heim e.V., die einen roten Dop­pel­decker­bus als mobi­le Kul­tur­ein­rich­tung betreibt. Das Kul­tur­ange­bot wird von einem Team begei­ster­ter, aus­schließ­lich ehren­amt­lich enga­gier­ter Ver­eins­mit­glie­der von Büssing e. V. erbracht. Das gilt für die Pro­gramm­pla­nung, für die Öffent­lich­keits­ar­beit, für die gesam­te Ver­an­stal­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on und die vie­len not­wen­di­gen Auf­ga­ben vor, wäh­rend und nach der Ver­an­stal­tung. Um inno­va­ti­ve Kul­tur­ange­bo­te auch im länd­li­chen Raum für die nicht-moto­ri­sier­te Land­be­völ­ke­rung anbie­ten zu kön­nen, wur­de tech­ni­sche Aus­stat­tung für Kul­tur-Events, wie z.B. wet­ter­fe­ste Außen­be­leuch­tung, Absperr­git­ter, Wer­be­ban­ner, bean­tragt. Hier­für gibt es von LEA­DER einen Zuschuss über 1.900 €.

Land­rat Dr. Ulm dank­te in sei­ner Anspra­che allen Ehren­amt­li­chen: „Durch Ihre Bereit­schaft, Ihre Ideen, Ihre Arbeits­kraft, Zeit und nicht zuletzt Ihre Begei­ste­rung, sich für die Gemein­schaft ein­zu­set­zen, tra­gen Sie in hohem Maße zur Ver­bes­se­rung und Berei­che­rung unse­rer Gesell­schaft und unse­res Zusam­men­le­bens bei“ und wünsch­te allen Betei­lig­ten viel Erfolg bei der Umset­zung ihrer bean­trag­ten Vorhaben.