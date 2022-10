Die aktu­el­le Bele­gungs­la­ge des Anker­zen­trums Bam­berg beträgt rund 2200 Per­so­nen. Hin­zu kom­men zahl­rei­che Geflüch­te­te, die in städ­ti­schen oder pri­va­ten Unter­künf­ten unter­ge­bracht sind. Die CSU-BA-Stadt­rats­frak­ti­on erin­nert wie­der an die für das Anker­zen­trum gesetz­te Bele­gungs­ober­gren­ze und drängt auf eine bes­se­re Ver­tei­lung der Men­schen im Bezirk Ober­fran­ken. Für das Ziel, das „Zen­trum für Ankunft, Ent­schei­dung, Rück­füh­rung“ in Bam­berg über­schau­bar und sicher zu hal­ten, will die CSU/­BA-Frak­ti­on im Bam­ber­ger Stadt­rat wei­ter initia­tiv blei­ben. Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Peter Nel­ler erin­ner­te an die Erfol­ge durch das unmit­tel­ba­re Gespräch mit dem baye­ri­schen Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, der unter ande­rem eine Auf­stockung des Poli­zei­be­stan­des in Ober­fran­ken zusag­te. Die 20 Poli­zei­be­am­ten ste­hen je nach Bedarf auch für die Sicher­heit in Bam­berg zur Ver­fü­gung. In einem vor weni­gen Tagen von der stell­ver­tre­ten­den Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Ursu­la Red­ler geführ­ten Gespräch mit dem Innen­mi­ni­ster hat die­se die Vor­stel­lun­gen der Stadt­rats­frak­ti­on bekräf­tigt. Der Mini­ster habe Ver­ständ­nis für die Bam­ber­ger For­de­run­gen auf­ge­bracht, aber auch auf die aktu­el­le Situa­ti­on ver­wie­sen. Die vor weni­gen Jah­ren gesetz­te Ober­gren­ze für das Anker­zen­trum Bam­berg von 1500 Per­so­nen gel­te für ihn wei­ter, hän­ge aber – wie durch die hohe Zahl von ukrai­ni­schen Kriegs­flücht­lin­gen bewie­sen – von der aktu­el­len Ent­wick­lung ab. So ström­ten der­zeit auch wie­der Geflüch­te­te aus ande­ren Län­dern ins Land.

In der CSU-BA-Stadt­rats­frak­ti­on sieht man die Grün­de dafür auch in ver­schie­de­nen Fehl­ent­wick­lun­gen auf EU- und natio­na­ler Ebe­ne – etwa, dass in ande­ren EU-Staa­ten aner­kann­te Asyl­be­wer­ber visa­frei nach Deutsch­land rei­sen könn­ten und dann zum Teil hier­blie­ben. Man kön­ne den Men­schen kei­nen Vor­wurf machen, wenn sie dort­hin gin­gen, wo es die bes­se­re sozia­le Absi­che­rung gebe, sag­te Ste­fan Kuhn.

Die CSU-BA-Frak­ti­on setzt bei die­sem The­ma zudem wei­ter­hin auf das Wohl­wol­len und das Ver­ständ­nis der Staats­re­gie­rung und ist zuver­sicht­lich, dass Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml zusam­men mit dem Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ster die Bele­gung des Bam­ber­ger Anker­zen­trums in abseh­ba­rer Zeit wie­der auf ein erträg­li­ches Maß zurück­füh­ren wird. „Wir hal­ten auch dar­an fest, dass die­se Ein­rich­tung wie geplant 2025 auf­ge­löst ist“, so Neller.