Work­shop des Seni­oram­tes zum ÖPNV in Bay­reuth am 20. Okto­ber 2022

Gemein­sam mit den Bay­reu­ther Stadt­wer­ken möch­te das städ­ti­sche Senio­ren­amt in einem Work­shop hin­ter­fra­gen, wel­che Ange­bo­te im Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV) bereits vor­han­den sind, was fehlt und wel­che Ideen für Ver­än­de­run­gen Akteu­rin­nen und Akteu­re sowie Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Bay­reuth haben. Senio­rin­nen und Senio­ren sind dabei als Exper­ten in eige­ner Sache gefragt, denn sie kön­nen selbst am besten dar­über Aus­kunft geben, wel­che Ange­bo­te bereits nütz­lich und gut auf ihre Bedar­fe ange­passt sind und wel­che Pro­ble­me bei der Nut­zung des ÖPNV in unse­rer Stadt noch bestehen.

Die Lebens­qua­li­tät im Alter wird unter ande­rem durch Mobi­li­tät bestimmt, steht die­se doch gleich­zei­tig für Selbst­be­stim­mung, Unab­hän­gig­keit sowie Teil­ha­be am gesell­schaft­li­chen Leben. Damit der ÖPNV für Senio­rin­nen und Senio­ren attrak­tiv ist, muss er senio­ren­ge­recht aus­ge­baut sein. Das bedeu­tet Bekannt­heit der alters­ge­rech­ten Ange­bo­te, über­sicht­li­che Fahr­plä­ne, ein­fa­cher Ticket­ver­kauf, bar­rie­re­freie Bus­hal­te­stel­len und gut ver­netz­te Linienpläne.

Der Work­shop fin­det am Don­ners­tag, 20. Okto­ber 2022, von 14 bis 16.30 Uhr in der städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1, statt. Da die Ver­an­stal­tun­gen nur mit einer begrenz­ten Anzahl von Teil­neh­mern/-innen statt­fin­den kann, wird um eine Anmel­dung tele­fo­nisch unter 0921 25–1604 oder per E‑Mail an seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de gebe­ten. Dar­über hin­aus besteht auch die Mög­lich­keit, online an die­sem Work­shop teil­zu­neh­men. Infor­ma­tio­nen hier­zu bekom­men Inter­es­sier­te bei der Ansprech­part­ne­rin für das Senio­ren­po­li­ti­sche Gesamt­kon­zept, der städ­ti­schen Senio­ren­be­auf­trag­ten Bri­git­te Nürn­ber­ger, unter Tele­fon 0921 25–1604.