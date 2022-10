Der Zau­ber der magi­schen drit­ten Jahreszeit

Der Herbst ist vol­ler Magie, vol­ler Far­ben, Düf­te und wun­der­ba­rer Sin­nes­ein­drücke. Die Ober­main Ther­me will die­se stim­mungs­vol­le Jah­res­zeit vom 27. Okto­ber bis 5. Novem­ber zusam­men mit ihren Besu­chern jeden Tag mit dem Event „Herbst­Ma­gie light“ fei­ern. Der Par­ty­ge­dan­ke tritt dies­mal ein biss­chen in den Hin­ter­grund, die Magie aber bleibt: In herbst­schö­ner Atmo­sphä­re mit roman­ti­scher Beleuch­tung, atmo­sphä­ri­scher Deko­ra­ti­on und kni­stern­dem Holz­feu­er genießt man einen Mix aus Ent­span­nung und Akti­vi­tät, Pfle­ge und Genuss. Damit die Besu­cher genü­gend Zeit haben, alle Ange­bo­te und Attrak­tio­nen aus­zu­ko­sten, blei­ben das Ther­men­Meer und das Sau­na­Land täg­lich bis 23 Uhr geöff­net. Die Bars machen auch schon um 14 Uhr auf und ver­wöh­nen nicht nur mit Kaf­fee­spe­zia­li­tä­ten und den übli­chen Geträn­ken, son­dern ver­zau­bern zudem mit tol­len Akti­ons-Cock­tails wie „Red Autumn“, „Coco Star“ oder „Min­ty Magic“. Auch das Aktiv­Pro­gramm kann sich sehen las­sen: Jeden Tag um 17 Uhr bringt „Aqua-Life­style Yoga“ Kör­per, See­le und Geist in Ein­klang und sorgt so für Ent­span­nung und Wohl­be­fin­den. Ganz anders um 18 Uhr beim hoch­in­ten­si­ven Inter­vall-Trai­ning „Aqua-Taba­ta“, das Mus­keln auf- und Fett abbaut – da kann man schon mal kurz aus der Puste kom­men! „Aqua-Rela­xing mit Unter­was­ser­mu­sik“ (20 Uhr) ist dann wie­der etwas für Genie­ßer, die sich von woh­lig-war­mer Sole und sanf­ten Klän­gen schwe­re­los in den Abend tra­gen las­sen wol­len. Doch zuvor gibt es noch vie­le wei­te­re schö­ne Din­ge zu erle­ben. Pure Herbst­ma­gie ist die Gra­tis-Gesichts­mas­ke „Bir­ne-Nuss“, die jeden Tag (außer Aller­hei­li­gen) an meh­re­ren Ter­mi­nen in der Pfle­ge-Oase ange­bo­ten wird. Die fruch­tig-fri­sche, näh­ren­de Extra­pfle­ge ist genau das Rich­ti­ge nach der som­mer­li­chen Bean­spru­chung des Teints durch Son­ne und Austrocknung.

Die wert­vol­len Bestand­tei­le der Mas­ke tun der Haut fühl­bar gut – ein­fach magisch! Täg­lich (außer an Aller­hei­li­gen) um 13 Uhr bekom­men die Ther­men­gä­ste die Gele­gen­heit zu einer Füh­rung durch das Sau­na­Land. Wer mit dem Sau­nie­ren, den Sau­na­re­geln und dem The­ma Tex­tilf­rei­heit noch nicht so ver­traut ist, kann dies bei der ent­spann­ten Füh­rung ganz unge­zwun­gen nach­ho­len und – je nach Aus­la­stung – viel­leicht sogar sei­nen aller­er­sten Sau­na­gang wagen (Füh­rung kosten­los, Anmel­dung jedoch erfor­der­lich bei der Bade­auf­sicht oder unter Tele­fon 09573/9619–95). Und schließ­lich kann man sich abends um 20.30 Uhr (außer am Fei­er­tag Aller­hei­li­gen) beim „Musi­ka­li­schen Tages­aus­klang“ ganz in stim­mungs­vol­le Klän­ge hin­ein­ver­sen­ken und den „Tag am Meer“ mit schö­nen Melo­dien har­mo­nisch aus­klin­gen las­sen. Die Magie des Herb­stes, ein­ge­fan­gen in einem sin­nen­fro­hen Ther­men-Event vol­ler Behag­lich­keit: ein Rundum-Wohlfühl-Erlebnis.

Infos: Ober­main Ther­me, Am Kur­park 1, 96231 Bad Staf­fel­stein, Tele­fon 09573/9619–0, E‑Mail: service@​obermaintherme.​de (www​.ober​main​ther​me​.de).