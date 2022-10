Die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt sanie­ren ab dem 24.10.2022 ihre Ver­sor­gungs­lei­tun­gen in der Feu­er­stein­stra­ße. An der bereits im Jah­re 1979 ver­leg­ten Ein­spei­se­lei­tung der im Stie­bar­weg befind­li­chen „Anger­quel­le“ waren über die letz­ten Jah­re ver­mehrt Schä­den auf­ge­tre­ten. Um die Gefahr wei­te­rer Rohr­brü­che zu ver­rin­gern, wird auf einer Strecke von 350 Metern die alte Guss­lei­tung durch eine PE-Lei­tung ersetzt. Im Zuge die­ser Bau­maß­nah­me wird auch die guss­ei­ser­ne Ver­sor­gungs­lei­tung an der Feu­er­stein­stra­ße hin zur Alt­wei­her­stra­ße auf einer Strecke von 250 Metern erneuert.

Für eine beson­ders schnel­le Bau­aus­füh­rung wer­den bei­de Abschnit­te gleich­zei­tig in gra­ben­lo­ser Bau­wei­se saniert. Die Quell­lei­tung wird im Spül­bohr­ver­fah­ren, die Ver­sor­gungs­lei­tung im Berst­li­ning-Ver­fah­ren aus­ge­führt. In bei­den Fäl­len wer­den nur punk­tu­ell Stra­ßen­auf­brü­che auf der Tras­se benötigt.

Sowohl die Tief­bau­ar­bei­ten als auch die Ver­le­gung der neu­en Lei­tun­gen wer­den von der Fir­ma KOLL­MER Bohr und Tief­bau GmbH aus Kir­ch­ent­hum­bach aus­ge­führt. Wäh­rend der Arbei­ten ist eine Ampel­schal­tung not­wen­dig. Die Anwoh­ner wer­den über Ver­sor­gungs­un­ter­bre­chun­gen recht­zei­tig infor­miert. Die Maß­nah­me wird bis zum Ende des Jah­res abge­schlos­sen sein.