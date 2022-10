Don­ners­tag, 20. Okto­ber, 18:00 Uhr, Fische­rei Ober­le, Am Deckers­wei­her 24

Stadt­ober­haupt spricht zum 25-jäh­ri­gen Jubi­lä­um „Senio­renNetz Erlangen“

Vor 25 Jah­ren wur­de das „Senio­renNetz Erlan­gen“ gegrün­det mit der Auf­ga­be, die Medi­en­kom­pe­tenz bei Senio­ren zu ver­mit­teln und zu stär­ken. Für die Stadt Erlan­gen wird Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik bei der Jubi­lä­ums­fei­er zu den Gästen sprechen.

Frei­tag, 21. Okto­ber 2022, 15:15 Uhr Hör­saal­zen­trum, Ulmen­weg 18

OB bei Ver­ab­schie­dungs­fei­er von Dr. Schüttler

Zur aka­de­mi­schen Abschieds­fei­er von Prof. Jür­gen Schütt­ler, der unter ande­rem von 2008 bis 2019 Dekan der Medi­zi­ni­schen Fakul­tät war, lädt die Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät ein. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik folgt einer Ein­la­dung und wird an der Fei­er teilnehmen.

Frei­tag, 21. Okto­ber 2022, 13:30 Uhr, Schwa­bach­an­la­ge 10

Richt­fest am Trans­la­tio­nal Rese­arch Center

Die Trans­la­tio­nal Rese­arch Cen­ter (TRC) des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Erlan­gen die­nen dem Ziel, den Trans­fer neu­er wis­sen­schaft­li­cher Erkennt­nis­se in die Pra­xis beschleu­ni­gen. Für das TRC IV, Zen­trum für per­so­na­li­sier­te Medi­zin (CESAR), fei­ert das Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Erlan­gen am Frei­tag, 21. Okto­ber 2022, im Bei­sein von Joa­chim Herr­mann, Staats­mi­ni­ster des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on, das Richt­fest. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik spricht für die Stadt Erlan­gen ein Grußwort.

Frei­tag, 21. Okto­ber 2022, 19:00 Uhr, Aurach­saal, Gais­bühl­stra­ße 6

Volleth spricht bei Kreis­tag des BLSV

Zu einem ordent­li­chen Kreis­tag lädt der Baye­ri­sche Lan­des-Sport­ver­ein (BLSV) am Frei­tag ein. Für die Stadt Erlan­gen wird Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth an der Ver­an­stal­tung teil­neh­men und zu den Gästen sprechen.

Sams­tag, 22. Okto­ber 2022, 19:00 Uhr, Mün­chen, BMW Welt, Am Olym­pia­park 1

Bür­ger­mei­ster bei Ver­lei­hung Baye­ri­scher Sportpreis

Bereits zum 20. Mal wird in die­sem Jahr der Baye­ri­sche Sport­preis ver­lie­hen. Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder lädt am Sams­tag zur dies­jäh­ri­gen Ver­lei­hung nach Mün­chen ein. Auf Ein­la­dung des Regie­rungs­chefs nimmt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth an dem Fest­akt teil.

Sonn­tag, 23. Okto­ber 2022, 11:00 Uhr, Palais Stut­ter­heim, Markt­platz 1

OB bei Preis­ver­lei­hung der Kulturstiftung

Der Preis der Kul­tur­stif­tung Erlan­gen ging im letz­ten Jahr an den Erlan­ger homun­cu­lus ver­lag. Einer Ein­la­dung zur fest­li­chen Preis­ver­lei­hung am Sonn­tag folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik.

Diens­tag, 25. Okto­ber 2022, 19:00 Uhr, Frei­zeit­zen­trum, Dech­sen­dor­fer Platz 12

Sit­zung des Orts­bei­rats Dechsendorf

Zu sei­ner drit­ten öffent­li­chen Sit­zung kommt der Orts­bei­rat Dech­sen­dorf am Diens­tag, 25. Okto­ber, um 19:00 Uhr im Frei­zeit­zen­trum am Dech­sen­dor­fer Platz 12 zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem die Pla­nung der Fahr­rad­we­ge in und um Dech­sen­dorf, der aktu­el­le Stand des Neu­baus des Feu­er­wehr­hau­ses, ein Kli­ma­bud­get­an­trag der Grundschule.

Diens­tag, 25. Okto­ber 2022, 20:00 Uhr, Rat­haus, 1. OG, Ratssaal

Bür­ger­ver­samm­lung für die Gesamtstadt

Zur Bür­ger­ver­samm­lung für das gesam­te Stadt­ge­biet lädt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Diens­tag, 25. Okto­ber, um 20:00 Uhr im Rats­saal des Rat­hau­ses ein. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger haben dabei die Mög­lich­keit, ihre Anlie­gen ein­zu­brin­gen und Anträ­ge an den Stadt­rat zu for­mu­lie­ren. Die Sit­zungs­lei­tung hat das Stadt­ober­haupt. Wie immer kön­nen Anlie­gen bereits vor­ab per E‑Mail (buergerversammlung@​stadt.​erlangen.​de) ein­ge­reicht wer­den. Wer eine Behin­de­rung hat oder beson­de­re Unter­stüt­zung braucht, wird gebe­ten, sich eben­falls so bald wie mög­lich unter die­ser Adres­se zu melden.

Mitt­woch, 26. Okto­ber 2022, 19:30 Uhr, Real­schu­le am Euro­pa­ka­nal, Schal­lers­ho­fer Str. 18

Stadt­teil­bei­rat Alter­lan­gen tagt

Am Mitt­woch, 26. Okto­ber, lädt der Stadt­teil­bei­rat Alter­lan­gen um 19:00 Uhr in die Real­schu­le am Euro­pa­ka­nal in der Schal­lers­ho­fer Stra­ße 18 zu sei­ner näch­sten Sit­zung ein. The­men sind unter ande­rem der Fahr­plan zum Kli­ma-Auf­bruch, das Kli­ma­bud­get und die Vor­stel­lung des Ver­eins Car­Sha­ring Erlan­gen e. V.

Büchen­ba­cher Steg: Wich­ti­ge Fuß-/Rad­weg­ver­bin­dung über den Kanal wie­der offen

Nach rund drei­mo­na­ti­ger Bau­zeit ist die Sanie­rung des Büchen­ba­cher Ste­ges abge­schlos­sen. Das Bau­werk war in die Jah­re gekom­men. Des­halb wur­den der Beton und die Ent­wäs­se­rungs­ein­rich­tun­gen instand­ge­setzt. Außer­dem wur­den das Gelän­der, die Bau­werks­ab­dich­tung und die Asphalt­decke erneu­ert. „Um den Rad­ver­kehr auch bei Sanie­rungs- und Instand­set­zungs­maß­nah­men zu ver­bes­sern, haben wir die Ver­kehrs­räu­me ent­spre­chend den Nut­zungs­an­for­de­run­gen neu auf­ge­teilt und dem Rad­ver­kehr mehr Raum zur Ver­fü­gung gestellt“, unter­streicht Josef Weber, Lei­ter des Refe­ra­tes für Pla­nen und Bau­en, das Ziel die Mobi­li­täts­ver­än­de­rung auch bei Instand­set­zungs­maß­nah­men mitzudenken.

Aus Syn­er­gie­grün­den haben die Mit­ar­bei­ter des städ­ti­schen Bau­ho­fes des­halb auch die Ram­pen zum Bau­werk neu asphal­tiert. „Die­se zusätz­li­chen Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten kön­nen wir mitt­ler­wei­le gut kom­bi­nie­ren, da wir mit unse­rem qua­li­fi­zier­ten Per­so­nal und der ent­spre­chen­den Maschi­nen­aus­stat­tung auch grö­ße­re Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten eigen­stän­dig umset­zen kön­nen“, freut sich Andre­as Pfeil, Lei­ter des städ­ti­schen Tief­bau­am­tes. Mit die­ser Maß­nah­me ist nun­mehr die drit­te und letz­te Fuß- und Rad­weg­brücke über den Rhein-Main-Donau-Kanal saniert und somit für die näch­sten Jah­re gerüstet.

Theo­dor-Heuss-Anla­ge: Mach­bar­keits­stu­die zur Auf­wer­tung wird auf den Weg gebracht

Die Theo­dor-Heuss-Anla­ge im Erlan­ger Süd­osten soll deut­lich auf­ge­wer­tet wer­den. Der Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schuss hat die Stadt­ver­wal­tung in einem ersten Schritt beauf­tragt, eine städ­te­bau­li­che Mach­bar­keits­stu­die in Auf­trag zu geben, um die Ver­bes­se­rungs­mög­lich­kei­ten zu kon­kre­ti­sie­ren. Dem Inte­grier­ten Stadt­teil­ent­wick­lungs­kon­zept ISEK Erlan­gen-Süd­ost fol­gend sol­len dabei ins­be­son­de­re die Quar­tiers­mit­te durch höhe­re Auf­ent­halts­qua­li­tät gestärkt, bestehen­de Nah­ver­sor­gungs­ein­rich­tun­gen bes­ser ver­knüpft und der Grün­zug auf­ge­wer­tet werden.

Der Bereich rund um die Theo­dor-Heuss-Anla­ge bil­det das Zen­trum des Stadt­teils Sebal­dus und ist ein wich­ti­ger Ort der Kom­mu­ni­ka­ti­on und Begeg­nung. Eine im Jahr 2018 durch­ge­führ­te Bür­ger­be­fra­gung zeigt, dass die Anla­ge hohe Bedeu­tung und Wert­schät­zung genießt und des­halb nach­hal­tig gestärkt und bedarfs­ge­recht wei­ter­ent­wickelt wer­den soll­te. Der­zeit befin­den sich auf der Flä­che Frei­zeit­an­ge­bo­te für ver­schie­de­ne Nut­zer- und Alters­grup­pen. Neben einem Bike­park, gibt es einen Kin­der­spiel­platz und einen Bolz­platz. Im direk­ten Umfeld lie­gen diver­se Nah­ver­sor­gungs­ein­rich­tun­gen. In ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen zur Bür­ger­be­tei­li­gung wur­den Wün­sche nach mehr Sitz,- Spiel- und Treff­mög­lich­kei­ten aber auch nach einem gastro­no­mi­schen Ange­bot laut.

Deut­lich wur­de aber auch, dass punk­tu­el­le Ver­bes­se­run­gen gewünscht sind und kei­ne voll­stän­di­ge Umge­stal­tung der Anla­ge. Im Rah­men einer inten­si­ven, durch­gän­gi­gen Betei­li­gung sol­len die Maß­nah­men zusam­men mit der Bewoh­ner­schaft, den wei­te­ren Akteu­ren wie Ein­zel­händ­lern, Mei­nungs­trä­ger­kreis, den betrof­fe­nen Ämtern und der Poli­tik ent­wickelt und umge­setzt werden.

„Ver­schie­de­ne Betei­li­gungs­for­men und gemein­sa­me Pro­jek­te sol­len auch in den näch­sten Pla­nungs­schrit­ten dazu bei­tra­gen, dass die tat­säch­li­chen Nut­zer­inter­es­sen in die Pla­nung ein­flie­ßen, eine hohe Pla­nungs­trans­pa­renz sowie Iden­ti­fi­ka­ti­on geschaf­fen wird und somit die besten Pla­nungs­er­geb­nis­se erzielt wer­den“, erklärt Pla­nungs- und Bau­re­fe­rent Josef Weber.

City-Manage­ment orga­ni­siert Fami­ly-Day mit vie­len Aktio­nen in der Innenstadt

Die Erlan­ger Innen­stadt ver­wan­delt sich beim Fami­ly-Day am Sams­tag, 22. Okto­ber, in eine gro­ße Erleb­nis­mei­le für Jung und Alt. Das City-Manage­ment Erlan­gen plant ein viel­sei­ti­ges Rah­men­pro­gramm vom Rat­haus bis zum Schloss­platz, von der Heu­waag­pas­sa­ge bis zum Boh­len­platz. Ein gro­ßes Büh­nen­pro­gramm mit Live DJ, Clown und Insek­ten­ho­tel basteln fin­det am Schloß­platz statt.

Von der süd­li­chen bis zur nörd­li­chen Erlan­ger Innen­stadt gibt es an die­sem beson­de­ren Ein­kaufs­sams­tag vie­le Sta­tio­nen für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher zu ent­decken. An den zen­tra­len Plät­zen gibt es ver­schie­den­ste Show­pro­gram­me und Mit­mach­ak­tio­nen. Zusätz­lich bie­ten vie­le der in der Innen­stadt gele­ge­nen Betrie­be eige­ne Son­der­ak­tio­nen und Son­der­an­ge­bo­te an.

Auf dem Schloß­platz erwar­tet die Gäste ein gro­ßes Büh­nen­pro­gramm. DJ Kay Cool heizt bei coo­len Beats musi­ka­lisch ein. Zudem brin­gen ver­schie­de­ne Tanz­auf­füh­run­gen Stim­mung und Far­be auf die Büh­ne. Ein Clown treibt für alle Kids und Jung­ge­blie­be­nen sei­ne Spä­ße. Die Ver­kehrs­wacht bie­tet einen Über­schlags­si­mu­la­tor an. Zudem hat das Lie­gen­schafts­amt eine Ral­lye auf dem Markt­platz bis 14 Uhr orga­ni­siert. Das Umwelt­amt macht die Klei­nen beim Insek­ten­ho­tel basteln spie­le­risch auf Umwelt und Natur aufmerksam.

Eben­falls ver­tre­ten ist der HC Erlan­gen, und es gibt eine Auto­aus­stel­lung. Wei­te­re Aktio­nen gibt es zum Bei­spiel am Huge­not­ten­platz, wo das Tech­ni­sche Hilfs­werk sich mit zwei Ein­satz­fahr­zeu­gen prä­sen­tiert. Sport­li­che Ange­bo­te wie Bogen­schie­ßen und Disc-Golf ste­hen hier eben­falls auf dem Pro­gramm. Moder­ne E‑Mobilität gibt es dann im Süden am Beşik­taş-Platz bei einer Auto­aus­stel­lung zu entdecken.

Für den klei­nen und gro­ßen Hun­ger gibt es neben dem gastro­no­mi­schen Ange­bot in der Erlan­ger City zusätz­li­che Imbiss­stän­de sowie eine Aus­wahl an Food-Trucks am Boh­len­platz. Bereits im Vor­feld haben vie­le Geschäf­te der Erlan­ger Innen­stadt Aktio­nen ein­ge­reicht und betei­li­gen sich am Fami­ly-Day. Das gesam­te Pro­gramm des Fami­ly-Day gibt es auf www​.erlan​gen​.info/​f​a​m​i​l​y​-​day

Erlan­ger Poe­ten in Liedern

Am Sams­tag, 22. Okto­ber, lädt der Erlan­ger Rück­ert-Kreis im Koope­ra­ti­on mit der Stadt­bi­blio­thek um 19:30 Uhr im Palais Stut­ter­heim zu einem Kon­zert ein, das sich mit bedeu­ten­den Erlan­ger Dich­tern des 18. und 19. Jahr­hun­derts befasst. Neben den pro­mi­nen­ten Dich­tern Fried­rich Rück­ert und August von Pla­ten wer­den auch die heu­te wohl kaum mehr bekann­ten Sprach­künst­ler Erlan­gens in den Fokus gestellt: Georg Fried­rich Dau­mer (der Erzie­her Cas­par Hau­sers), Franz von Bruch­mann (aus dem Wie­ner Schu­bert-Kreis), Lud­wig Tieck (ein­fluss­rei­cher Roman­ti­ker) und Chri­sti­an Fried­rich Dani­el Schub­art (berühm­ter Häft­ling auf dem Hohen­asperg). Die Ver­to­nun­gen ihrer Tex­te durch die ein­schlä­gi­gen deut­schen Roman­ti­ker (Schu­bert, Men­dels­sohn, Schu­mann, Brahms) las­sen eine viel­schich­ti­ge musi­ka­lisch-poe­ti­sche Land­schaft entstehen.Paul Sturm beglei­tet den Bass­ba­ri­ton Eric Fer­gus­son am Pia­no. Die Mode­ra­ti­on des Abends über­nimmt Dirk Kruse.

Der Erlan­ger Rück­ert-Kreis ver­an­stal­tet das Kon­zert in Koope­ra­ti­on mit der Stadt­bi­blio­thek Erlan­gen. Die Kul­tur­för­de­rung der Stadt Erlan­gen unter­stützt die Verwirklichung.Der Ein­tritt beträgt 10,00 Euro, für Mit­glie­der des Erlan­ger Rück­ert-Krei­ses 8,00 Euro, ermä­ßigt und mit dem Erlan­gen­Pass 6,00 Euro. Tickets kön­nen unter veranstaltungen.​stadtbibliothek@​stadt.​erlangen.​de reser­viert wer­den. Die Bezah­lung erfolgt an der Abendkasse.

Kura­to­rin­nen­füh­rung im Kunstpalais

Noch bis zum 23. Okto­ber sind die bei­den Ein­zel­aus­stel­lun­gen Bran­don Lip­chik. Moon­beams of Alle­go­ry und Mary Siban­de. The Wake im Kunst­pa­lais zu sehen. Zum Abschluss der Aus­stel­lun­gen führt am Sonn­tag, 23. Okto­ber, um 16:00 Uhr die Kura­to­rin und Lei­te­rin des Kunst­pa­lais, Ame­ly Deiss, durch die Aus­stel­lungs­räu­me. Besu­che­rin­nen und Besu­cher erhal­ten dabei aus erster Hand per­sön­li­che Ein­blicke in die Arbeit des Kunst­pa­lais – vom ersten Kon­takt mit den Künst­le­rin­nen und Künst­lern über die Kon­zep­ti­on der Aus­stel­lun­gen bis hin zur Aus­wahl der Wer­ke. Treff­punkt ist an der Kas­se des Kunst­pa­lais. Zum Ein­tritts­preis für die Aus­stel­lung sind zusätz­lich zwei Euro für die Füh­rung zu entrichten.

Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen in der Schuhstraße

Auf­grund einer Ver­samm­lung kommt es am Frei­tag, 21. Okto­ber, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr im Bereich der Schuh­stra­ße 35 – 39 zu Sper­run­gen. Dar­auf macht die Ord­nungs­be­hör­de auf­merk­sam. Der Fach­be­reich bit­tet, die dor­ti­gen Anwoh­ner­park­plät­ze in die­ser Zeit nicht zu nut­zen. Eine Über­sicht über wei­te­re Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Hele­ne-Lan­ge-Stra­ße voll gesperrt

Die Hele­ne-Lan­ge-Stra­ße ist zwi­schen der Heer­flecken­stra­ße und der Fan­ny-Hen­sel-Stra­ße bis vor­aus­sicht­lich Mitt­woch, 30. Novem­ber, voll gesperrt. Das teilt das Refe­rat Pla­nen und Bau­en mit. Grund ist die Neu­ver­le­gung einer Was­ser­lei­tung. Eine Über­sicht über wei­te­re Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.