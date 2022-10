Eger­rad­weg kommt in gro­ßen Schrit­ten voran

Spa­ten­stich für drei wei­te­re Bau­ab­schnit­te im Bereich von Markt­leu­then ist erfolgt

Beim Aus­bau des Rad­we­ge­net­zes im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge geht es aktu­ell Schlag auf Schlag. Jetzt stand bereits der näch­ste Spa­ten­stich für den Bau von drei wei­te­ren Teil­stücken am Eger­rad­weg an – dies­mal im Bereich Marktleuthen.

Die drei Abschnit­te haben ins­ge­samt eine Län­ge von gut 2,5 Kilo­me­tern, zudem wird eine Brücke über die Eger neu errich­tet. Das Auf­trags­vo­lu­men liegt bei 1,6 Mil­lio­nen Euro; 90 Pro­zent davon wer­den aus För­der­mit­teln der Natio­na­len Kli­ma­schutz­in­itia­ti­ve bestrit­ten. Ziel ist, die Abschnit­te bereits im kom­men­den Som­mer für den Ver­kehr frei­ge­ben zu können.

„Mit den neu­en Abschnit­ten errei­chen wir vie­le Ver­bes­se­run­gen“, sagt dazu Seba­sti­an Köll­ner, Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ter im Land­kreis. „Durch die Bau­ab­schnit­te öst­lich der Jakobs­brücke wird der Eger­rad­weg stei­gungs­arm, direkt und topo­gra­phisch gün­stig an die Fahr­rad-Haupt­schlag­ader der Regi­on, den Brücken­rad­weg Bay­ern-Böh­men ange­bun­den. Zudem wer­den die Orts­tei­le Heb­anz und Wen­den­ham­mer durch die Maß­nah­men sicher und direkt an die Kern­stadt Markt­leu­then ange­bun­den, so dass künf­tig auch der All­tags­ver­kehr davon pro­fi­tie­ren kann.“

Sowohl der Eger­rad­weg als auch das gesam­te Rad­we­ge­kon­zept im Land­kreis ver­fol­gen bekannt­lich das Ziel, nicht nur den Tou­ris­mus und den Frei­zeit­wert der Regi­on wei­ter zu ver­bes­sern, son­dern auch die Fahrt mit dem Rad im All­tag attrak­ti­ver zu machen. Gera­de durch die gut aus­ge­bau­ten und oft stei­gungs­ar­men Rad­we­ge konn­te hier die Akzep­tanz bei den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in den ver­gan­ge­nen Jah­ren deut­lich gestei­gert werden.

Land­rat Peter Berek beleuch­te­te im Zuge des Spa­ten­stichs einen wei­te­ren Aspekt: „Ich möch­te mich bei den betei­lig­ten Fir­men, der Kom­mu­ne Markt­leu­then und mei­nem Team im Land­rats­amt bedan­ken. Jeder hat hier im Zuge der Pla­nun­gen sei­ne Kom­pe­tenz ein­ge­bracht und sich für eine schnel­le und sinn­vol­le Rea­li­sie­rung ein­ge­setzt. Nur so – Hand in Hand – erreicht man gute Ergeb­nis­se. Dar­über hin­aus freut es mich, dass im Zuge der öffent­li­chen Aus­schrei­bung aus­schließ­lich regio­na­le Fir­men zum Zug gekom­men sind. So bleibt die Wert­schöp­fung der För­der­gel­der des Bun­des hier im Landkreis.“

Ins­ge­samt ist der Aus­bau des Eger­rad­wegs in die­sem Jahr einen gro­ßen Schritt vor­an­ge­kom­men. So konn­te bei Fischern ein Abschnitt für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben wer­den, aktu­ell wird im Bereich von Hen­del­ham­mer gebaut, dar­über hin­aus fand ein wei­te­rer Spa­ten­stich zwi­schen Wei­ßen­stadt und Rös­lau statt.

Der Eger­rad­weg ver­läuft auf einer Län­ge von 51 Kilo­me­tern von Ost nach West durch den gesam­ten Land­kreis und ist neben dem loka­len auch für den über­re­gio­na­len Rad­tou­ris­mus von immenser Bedeutung.

State­ments von Seba­sti­an Köll­ner, Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ter im Land­kreis Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge, zum Eger­rad­weg (Audio-Bei­trä­ge)

State­ment 1

State­ment 2

State­ment 3