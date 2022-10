Nach gro­ßem Erfolg im Früh­jahr lädt der Lie­der­ver­ein Forch­heim erneut zum Kon­zert. Gebo­ten wird Mozarts letz­tes Werk – unvoll­endet, epo­chal und umrankt von myste­riö­sen Bege­ben­hei­ten. Der Klang­kör­per besteht aus 4 Soli­stIn­nen, gro­ßem Chor und Orchester.

Die Auf­füh­rung fin­det am Sonn­tag, den 30. Okto­ber 2022 in der Pfarr­kir­che St. Mar­tin in Eggols­heim statt, mit Ein­lass 16 Uhr.

Kar­ten gibt es über

den Lie­der­ver­ein, www​.lie​der​ver​ein​-forch​heim​.de Tele­fon 09191–5850

den Ticket­shop Kef­fer­stein, Horn­schuch­al­lee 21, Forch­heim, Tele­fon: 09191–3515930

den Markt Eggols­heim, Rat­haus Zim­mer 010, Tele­fon: 09545–444136 und 09545–444137

sowie an der Abendkasse.