Am Sonn­tag 23. Okto­ber lädt der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein zu einem Kaf­fe­kränz­chen in das Haus der Kräu­ter in Nagel ein. die Besu­cher kön­nen lecke­re Kuchen – gebacken nach alten Ori­gi­nal­re­zep­ten aus der benach­bar­ten Ober­pfalz – genie­ßen. Zu Kaf­fee, Tee usw. ver­wöh­nen frisch gebacke­ne Schmalz­küch­la, Grie­sschmier­ku­chen vom Blech und vie­le ande­re süße Köst­lich­kei­ten eure Gaumen.

Beginn ist um 14.00 Uhr und Ende ca. 17 Uhr.

Wir freu­en uns auf euren Besuch!