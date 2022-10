Das Job­cen­ter des Land­krei­ses Lich­ten­fels, Con­rad-Wag­ner-Stra­ße 2 in Lich­ten­fels, ist am Mon­tag, 31. Okto­ber geschlos­sen. Tele­fo­nisch ist das Job­cen­ter an die­sem Tag nur über den Anruf­be­ant­wor­ter unter der Tele­fon­num­mer 09571/75520 sowie natür­lich per E‑Mail an Jobcenter-​LK-​Lichtenfels@​jobcenter-​ge.​de erreich­bar. Micha­el Mel­ber, der Geschäfts­füh­rer des Job­cen­ters: „Durch die Schlie­ßung am Brücken­tag (Refor­ma­ti­ons­tag), an dem das Job­cen­ter nur wenig fre­quen­tiert wird, lei­sten wir aktiv einen Bei­trag zum Ener­gie einsparen.“