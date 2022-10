ROCK nach ACHT

Am Frei­tag, 21. Okto­ber 2022 sowie am Frei­tag, 9. Dezem­ber 2022, fin­det jeweils um 20 Uhr in der KUFA in Bam­berg eine Par­ty mit den ulti­ma­ti­ven Hits aus den 60er/​70er/​80er/​Jah­ren zum Schwo­fen und Tan­zen für Jung und Alt statt.

Beglei­ten Sie uns in die Musik der wil­den 60er/​70er und schril­len 80er Jah­re. In eine Zeit, in der der Zau­ber­wür­fel unse­re Fin­ger­fer­tig­keit auf die Pro­be stell­te, die Blu­na noch mit D‑Mark bezahlt wur­de, die Küchen­wän­de mit Pril-Blu­men über­sät waren und auf jeder Par­ty wild getanzt wurde.

Die 60er waren ein legen­dä­res Jahr­zehnt, geprägt von einer bun­ten Wood­stock-Genera­ti­on mit der besten hand­ge­mach­ten Rock­mu­sik aller Zei­ten. Bands wie die Beat­les, Rol­ling Stones, Bee Gees, Pink Floyd, Deep Pur­p­le, Gene­sis, Led Zep­pe­lin, Bob Mar­ley, San­ta­na sorg­ten für das ent­spre­chen­de Flower Power Feeling.

Mit den 70er Jah­ren folg­te das musi­ka­li­sche Jahr­zehnt vol­ler Gegen­sät­ze: Dis­co und Punk, Schla­ger und Kraut­rock – alles exi­stier­te neben­ein­an­der. Vie­le gro­ße Pop­stars der 1970er Jah­re – wie ABBA, Rod Ste­wart, Elton John, Queen oder Fleet­wood Mac präg­ten die Musik­sze­ne über Genera­tio­nen hinweg.

In den schril­len 80er kam die legen­dä­re Neue Deut­sche Wel­le hin­zu und man tanz­te zu Rock, Funk, Pop, New Wave und Indie.

Rock nach Acht führt Sie mit Clas­sic Rock auf eine musi­ka­li­sche Zeit­rei­se über drei Jahr­zehn­te und das heißt: Tan­zen, Tan­zen, Tan­zen. Egal ob jung oder alt, alle wer­den bei die­ser Revi­val Par­ty ihren Spaß haben.

