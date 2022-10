In begrenz­tem Umfang kön­nen Sied­lungs­ge­bie­te als Orts­ab­run­dun­gen im Westen der Stadt (in der Nähe zu den Schu­len) sowie in den Außen­or­ten geschaf­fen wer­den. Dazu wur­den von unse­rer Sei­te schon wie­der­holt Vor­schlä­ge gemacht (sie­he Skiz­ze unten). Unter der Prä­mis­se, dass im Stadt­ge­biet nur ein Flä­chen­ver­brauch von maxi­mal einem Hekt­ar pro Jahr erfol­gen darf, von dem ein Teil bereits durch ande­re Maß­nah­men und Orts­ab­run­dun­gen in den Außen­or­ten ver­braucht wird, genü­gen die­se Flä­chen für die kom­men­den Jahr­zehn­te. Alle Orts­ab­run­dun­gen und neue Sied­lungs­flä­chen sind aus unse­rer Sicht aus­schließ­lich unter der Vor­aus­set­zung, dass dort Bau­land­mo­del­le ange­wen­det wer­den, akzep­ta­bel, da sonst ein Flä­chen­ver­brauch statt­fin­det, ohne dass die Flä­chen auch tat­säch­lich genutzt wer­den. Wenn die Bereit­schaft zu einem Bau­land­mo­dell nicht vor­han­den ist, kann kei­ne Aus­wei­sung als Bau­ge­biet erfolgen.