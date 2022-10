Frei­spre­chungs­fei­er für Gärt­ner-Aus­zu­bil­den­de in Forchheim

Im Abschluss­jahr­gang 2022 haben 35 jun­ge Frau­en und Män­ner aus Ober­fran­ken ihre Aus­bil­dung in drei gärt­ne­ri­schen Fach­rich­tun­gen erfolg­reich been­det. Auf der Frei­spre­chungs­fei­er, die Anfang Okto­ber 2022 in Forch­heim statt­fand, wur­den sie offi­zi­ell als Mit­glie­der in die jewei­li­gen Berufs­stän­de auf­ge­nom­men. Die stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin Rosi Kraus, Bür­ger­mei­ster Udo Schön­fel­der sowie die Ver­tre­ter der gärt­ne­ri­schen Ver­bän­de, Mar­tin Gramsch und Ste­fan Weiß, wür­dig­ten die Berufs­wahl der Fachkräfte.

Clau­dia Tae­ger, Lei­te­rin der Abtei­lung Gar­ten­bau am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Kit­zin­gen-Würz­burg, begrüß­te die Gäste zur Frei­spre­chungs­fei­er auf dem Betriebs­ge­län­de des Stadt­gar­ten­am­tes Forch­heim und beglück­wünsch­te die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten zu ihrem erfolg­rei­chen Aus­bil­dungs­ab­schluss. Höhe­punk­te der Fei­er­lich­kei­ten waren die Über­ga­be der Berufs­ur­kun­den an die Nach­wuchs­kräf­te sowie deren Frei­spre­chung durch Mar­tin Gramsch, Bezirks-vor­sit­zen­der Ober­fran­ken des Baye­ri­schen Gärt­ne­rei-Ver­ban­des, und Ste­fan Weiß, Regio­nal­vor­sit-zen­der Ober­fran­ken des Ver­ban­des Garten‑, Land­schafts- und Sport­platz­bau Bay­ern (VGL Bay­ern). Von den ins­ge­samt 35 Gärt­ne­rin­nen und Gärt­nern absol­vier­ten 20 ihren Abschluss in der Fach­rich­tung Gar­ten- und Land­schafts­bau (GaLa­Bau), 12 im Zier­pflan­zen­bau und drei in der Fach­rich­tung Staudengärtnerei.

Dar­über hin­aus freu­ten sich meh­re­re Prü­fungs­be­ste über eine beson­de­re Aner­ken­nung für ihre her­vor­ra­gen­den Ergeb­nis­se. Die besten Abschluss­prü­fun­gen im GaLa­Bau erziel­ten die Land­schafts­gärt­ne­rin Anna Edel­mann, Aus­bil­dungs­be­trieb Albrecht Gar­ten- und Land­schafts­bau in Ober­haid, sowie die Land­schafts­gärt­ner Moses Mar­tin und Richard Mül­ler, die bei­de ihre Aus­bil­dung bei der John GmbH in Hall­stadt absol­vier­ten. Stell­ver­tre­tend für den Berufs­stand hono­rier­te der VGL Bay­ern ihre Lei­stun­gen mit einer beur­kun­de­ten Aner­ken­nung und einer Pro­fi-Gar­ten­sche­re als Sachpreis.

In ihrem Gruß­wort beton­te Rosi Kraus, stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin des Land­krei­ses Forch­heim, die Coro­na-beding­ten Her­aus­for­de­run­gen für die Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner wäh­rend ihrer Aus­bil­dungs­zeit. „Die Lehr­jah­re waren sicher­lich nicht ein­fach, bei­spiels­wei­se durch ein­ge­schränk­ten Prä­senz­un­ter­richt in der Berufs­schu­le. Dass Sie es den­noch geschafft haben, ver­dient Respekt und Aner­ken­nung.“ In die­sem Zusam­men­hang dank­te Kraus den Lehr­kräf­ten, Aus­bil­den­den, Eltern und allen wei­te­ren Betei­lig­ten, die den jun­gen Frau­en und Män­nern zur Sei­te standen.

Udo Schön­fel­der, Bür­ger­mei­ster der Stadt Forch­heim, stell­te das städ­ti­sche Gar­ten­amt vor, das bereits 1918 gegrün­det wur­de. Außer­dem erin­ner­te er an die Kom­pe­ten­zen der frisch­ge­backe­nen Fach­kräf­te zum Erhalt der Bio­di­ver­si­tät: „Man­che reden nur über Umwelt- und Natur­schutz, Sie aber han­deln! Sie sind die Stüt­zen, die die Städ­te und Gemein­den für eine lebens­wer­te Zukunft ihrer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger voranbringen.“

In ihren Fest­re­den wünsch­ten Mar­tin Gramsch und Ste­fan Weiß den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten viel Erfolg auf ihrem wei­te­ren Berufs­weg. „Sie kön­nen heu­te stolz sein auf sich. Mit Ihren Berufs­ur­kun­den, die Sie in Hän­den hal­ten, steht Ihnen die Welt offen! Jetzt lie­gen neue Auf­ga­ben und Her­aus­for­de­run­gen vor Ihnen“, so Gramsch. Dabei wies der Bezirks­vor­sit­zen­de Ober­fran­ken des Baye­ri­schen Gärt­ne­rei-Ver­ban­des auf den Kli­ma­wan­del hin. „Sie müs­sen ler­nen mit Trocken­heit und Näs­se umzu­ge­hen, mit neu­ar­ti­gen Pflan­zen, die ande­re Ansprü­che aus­prä­gen – zum Bei­spiel mit Kli­ma­bäu­men für urba­nes Grün oder der fach­ge­rech­ten Innen­raum­be­grü­nung. Hier kön­nen Sie sich gefrag­te Kom­pe­ten­zen aneig­nen.“ Weiß appel­lier­te eben­falls an die per­sön­li­che Wei­ter­bil­dung. „Nut­zen Sie die Ange­bo­te der Deu­la Bay­ern in Frei­sing, der Aka­de­mie Land­schafts­bau Wei­hen­ste­phan oder auch des VGL Bay­ern, bei­spiels­wei­se den Lehr­gang zum Vor­ar­bei­ter im Land­schafts­bau.“ Des Wei­te­ren sei nach eini­gen Jah­ren Pra­xis­er­fah­rung eine Fort­bil­dung zum Mei­ster und Tech­ni­ker sowie ein Stu­di­um im Gar­ten­bau oder Land­schafts­bau mög­lich, erläu­ter­te der Regio­nal­vor­sit­zen­de Ober­fran­ken des VGL Bayern.