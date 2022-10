„Son­ne, Mond und Ster­ne…“ – Eine Ent­deckungs­rei­se durch unse­re Galaxis

Der Kul­tur­ver­ein Wirnt von Grä­fen­berg e.V. prä­sen­tiert die popu­lär­wis­sen­schaft­li­che Ver­an­stal­tung „Son­ne, Mond und Ster­ne…“ am Frei­tag, 21. Okto­ber 2022, um 19 Uhr

Vor­trag mit Video-Pro­jek­ti­on von Frau Prof. Dr. Chri­sti­na Birkenhake

Weißt Du wie­viel Stern­lein ste­hen? Was sehen wir denn da alles am Nacht­him­mel? Die Thuis­brun­ner Mathe­ma­tik-Pro­fes­so­rin Dr. Chri­sti­na Bir­ken­ha­ke gibt in der popu­lär­wis­sen­schaft­li­chen Vor­trags­rei­he des Grä­fen­ber­ger Kul­tur­ver­eins eine Anlei­tung zum Betrach­ten unse­res Sternenhimmels.

Die Ster­ne, die wir bei guten Sicht­ver­hält­nis­sen als Band der Milch­stra­ße wahr­neh­men kön­nen, sind alle Teil unse­rer Gala­xie. Aber da gibt es noch viel mehr zu sehen und zu erklä­ren. Gemein­sam unter­neh­men wir eine Rei­se durch unser Son­nen­sy­stem und wei­ter hin­aus durch unse­re Gala­xis, in der unse­re Son­ne mit ihren Pla­ne­ten samt Erde und Mond ein win­zi­ger Bestand­teil ist.

Frei­tag, 21. Okto­ber 2022, um 19 Uhr

Bür­ger­haus Grä­fen­berg (2. Stock); Am Gestei­ger 8, Gräfenberg

Der Ein­tritt ist frei.