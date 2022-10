War­um bekom­men wir kei­ne Online-Spenden?

Wie der Spen­den­but­ton in der evan­ge­li­schen Kir­che erfolg­reich ein­ge­setzt wird, ver­mit­telt der Online-Work­shop des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­wer­kes und der Evang.-Luth. Kir­che am Mon­tag, 24. Okto­ber. Fund­rai­sin­gre­fe­rent Ste­fan Kern zeigt ab 16 Uhr, wie die Spen­den­häu­fig­keit via twing­le erhöht und der neue Spen­den­weg erfolg­reich bewor­ben wer­den kann. Zusätz­lich wer­den vie­le prak­ti­sche Tipps rund um die Online-Spen­de mit twing­le ver­mit­telt und in den Klein­grup­pen besteht die Mög­lich­keit zum Aus­tausch. Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie den Anmel­de­link zum Work­shop fin­den Sie unter: www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.